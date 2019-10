AleaSoft participa en el Foro Solar 2019 de la UNEF: La FV como elemento principal del modelo energético Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 17:57 h (CET) Un año más AleaSoft participará en el Foro Solar organizado anualmente por la UNEF y que llega ya a la sexta edición este año. Con el lema "La fotovoltaica como elemento principal del modelo energético", se celebrará en Madrid los días 22 y 23 de octubre La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) organiza este año la sexta edición del Foro Solar, el evento de referencia del sector fotovoltaico español en el Hotel Puerta América de Madrid.

En la edición anterior del Foro Solar, el año pasado, las expectativas de la fotovoltaica en España eran grandes e ilusionantes, y en su lema se proponía a la fotovoltaica como la tecnología que debía liderar la transición energética. Ahora, un año después del último Foro, se puede decir que esas expectativas no iban mal encaminadas. Si hay una tecnología que ha explotado en este 2019 ha sido sin duda la fotovoltaica. Hasta septiembre, su capacidad instalada ha crecido un espectacular 35% en el territorio peninsular, y prácticamente todo concentrado en los últimos cuatro meses.

El papel de la fotovoltaica como elemento principal del modelo energético, como se propone este año en el lema del Foro, también es ambicioso, pero con los datos en la mano no parece descabellado. El aumento de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo está ayudando a la descentralización de la generación de electricidad, uno de los puntos importantes de la transición energética. También las grandes instalaciones fotovoltaicas están ganando terreno a la generación con combustibles fósiles en el mix de producción. En lo que se lleva de año, las centrales térmicas de carbón han generado casi 9400 GWh en el sistema eléctrico peninsular español, y la fotovoltaica ha llegado a los 7500 GWh. Pero si le añade la producción con tecnología solar térmica, la electricidad producida con solar supera los 12 400 GWh, claramente por delante del carbón.

Esta edición del evento de la UNEF contará con ponentes nacionales e internacionales expertos en tecnología fotovoltaica, mercados energéticos y política energética. Se debatirán temas tan importantes para la fotovoltaica como el autoconsumo, los PPA, el PNIEC, las subastas renovables, el almacenamiento energético y el mercado eléctrico.

AleaSoft participará en la mesa redonda Mercado, PPAs y subastas: ¿cuál es la mejor estrategia para una empresa? ¿Son necesarias las subastas en el momento actual? ¿Cuál sería el modelo de subasta ideal? ¿Tienen límites los PPA? ¿Cómo establecer las previsiones de caja si se va a mercado?” que tendrá lugar el día 23 de octubre.

