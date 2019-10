El tomador tipo de seguros de salud tiene 45 años y estudios universitarios según Braintrust

El tomador tipo del seguro de salud tiene 45 años, forma parte de una familia con hijos compuesta entre 2 y 4 personas y el hogar tiene unos ingresos medios de 37.000€ anuales. La totalidad de los asegurados de salud hacen un uso frecuente de su seguro, con una media de uso de 1 vez cada 2 meses BRAINTRUST, en el marco de su IIº Observatorio de la Competencia que realiza en el sector de los seguros de salud, ha analizado el perfil del tomador de este tipo de seguros, atendiendo a las siguientes variables sociodemográficas: edad, número de miembros del hogar, modelo familiar, ingresos y formación académica.El primero de los indicadores estudiados, la edad, desvela que los asegurados entre 25 y 54 años representan el 63%. El segundo de los parámetros examinados en cuanto al perfil del tomador del seguro y las características de sus demandas es el número de miembros que conforman los hogares; de su análisis se desprende que la mayoría de los hogares asegurados están compuestos de 2 a 4 personas.

BRAINTRUST ha profundizado en este II Observatorio en el modelo de unidad familiar del tomador, constatando en su estudio, que las familias con hijos, el 65% del total, es el modelo de unidad familiar más extendido entre los asegurados, proporción muy por encima de aquellos hogares conformados por parejas sin hijos, que suponen el 22%. También descubre que sólo un 24% del total de los hogares dispone de algún miembro asegurado en salud; y de ellos el 80% dispone de dos o más miembros del hogar asegurados, siendo en su mayoría (74%) en la misma compañía. Los ingresos anuales ha sido otro de los criterios analizados a la hora de estimar la tasa de contratación de un seguro, revelando que el ingreso medio anual del hogar es de 37.000 €.

Otro parámetro sociodemográfico evaluado en este II Observatorio de la Competencia de BRAINTRUST en este ramo de los seguros de salud ha sido la formación académica del tomador. Este dato aporta información muy esclarecedora, pues el 54% de los tomadores de seguros de sanidad posee formación universitaria de grado superior.

El 64% de los asegurados mantiene que la última vez que usaron el seguro fue hace menos de 3 meses. En concreto, preguntados por la frecuencia con la que utilizan su seguro privado de salud, se constata que su uso anual es de 5,89 veces al año, o lo que es lo mismo, una vez cada 2 meses aproximadamente.

Por último, BRAINTRUST, en este segundo estudio, ha analizado el perfil de los no asegurados. Los datos son reveladores: el 65% no disponen de un seguro privado de salud ni nunca lo han tenido el 27% tuvo alguna vez seguro y el 8% lo tuvo durante el último año. La consultora, experta en inteligencia competitiva y en experiencia de cliente, señala que estos dos últimos porcentajes, los que tuvieron seguro de salud el año pasado o alguna vez, pueden representar un interesante nicho potencial para la recuperación de clientes, las compañías deberían valorar y reflexionar acerca de los motivos de baja de estos usuarios, no sólo para captarlos de nuevo sino para mejorar la fidelización y retención de los clientes actuales.

BRAINTRUST: Consultora española de carácter multinacional, con 15 años de experiencia dedicada al desarrollo de nuevas metodologías de análisis e innovadoras soluciones en el ámbito de la inteligencia competitiva, gestión de la experiencia del cliente, estudios y modelización cuantitativa, transformación digital, así como la optimización de canales y el control de gestión. Avalada por más de 70 consultores, 900 estudios y proyectos realizados para 14 mercados internacionales. Presente en los sectores telco, banca, seguros, energía, industria, alimentación, retail y turismo. Su central está ubicada en Madrid y posee una sede en Sevilla, así como oficinas a nivel internacional en Argentina, Chile, Brasil y México.