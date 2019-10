Alvaro Sáez, abogado fiscalista: "La Tasa Google, la pagarás tú. Defender la Tasa Google porque Amazon, Apple, Facebook y Google no pagan suficientes impuestos es una mala idea que terminará por pagar el ciudadano de a pie" Según un informe elaborado en enero por PwC a petición de Ametic y Adigital —Asociación española de economía digital—, la 'tasa Google' tendría un impacto negativo en el PIB español de entre 586 y 662 millones de euros.

Por otro lado, el estudio «¿Who will bear de Burden of DSTs?», presentado en el mes de septiembre por Paul McDonnell y elaborado por la Global Digital Foundation, concluye, en opinión de Álvaro Sáez, que la tasa digital no afectará en gran medida a las big tech como Amazon o Facebook a las que va dirigida, sino al conjunto de pequeñas empresas y, en última instancia, al consumidor que será el gran damnificado.

McDonnell ha afirmado en su estudio (traducción por SAEZ.LAW): "El problema con las DSTs [Tasa Google] es que es, en efecto, un gravamen. Esto significa dos cosas. Primero, se impondrán a los consumidores como un impuesto, que recaerá principalmente en las personas con ingresos más bajos. En segundo lugar, elevarán las barreras de costes para las nuevas empresas que desean utilizar plataformas digitales para competir en nuevos mercados. Al penalizar a los consumidores y a las nuevas empresas, las DSTs [la Tasa Google] protegen a las industrias predominantes no competitivas mientras sirve como un impuesto regresivo sigiloso dirigido directamente a aquellos que menos pueden pagarlo".

El libro No pagar Impuestos para ayudar a los demás de Álvaro Sáez nace de una concepción similar. Su autor, Álvaro Sáez, plantea como los Impuestos a los ricos, Tasa Google incluida, solo conseguirán empeorar la situación para el usuario:

“Amazon, Apple, Facebook y Google se harán más opacos para no tener que pagar la Tasa Google.

Amazon, Apple, Facebook y Google intentarán que todo su negocio y activos estén fuera de los países con Tasa Google y pagarán menos Impuestos sobre Sociedades en España.

A los pequeños empresarios les saldrá más caro hacer cosas con Amazon, Apple, Facebook y Google, ganarán menos dinero, y desaparecerán más.

Amazon, Apple, Facebook y Google y su industria auxiliar destruirán aún más puestos de trabajo en España para crearlos en otros países sin Tasa Google.

Amazon, Apple, Facebook y Google no pagarán la Tasa Google se la repercutirán a sus clientes españoles y tampoco pagarán otros Impuestos como el Impuesto sobre Sociedades".

¿Impide la Tasa Google que Amazon, Apple, Facebook y Google sigan acumulando y monopolizando la información? "No, seguirán acumulando información, es a lo que se dedican".

¿Seguirán creando su valor en USA, la India e Irlanda? "Las grandes tecnológicas ingresan mucho dinero en España, pero lo ganan desde USA, la India e Irlanda, países en los que tienen las sedes de sus empresas. La Tasa Google no hará que muevan sus sedes a España".

¿Obliga la Tasa a dar facilidades a sus competidores para que les ganen? "No, seguirán poniéndoles la zancadilla a sus competidores".

"Salvo que la Tasa Google se destine a contratar funcionarios públicos, la Tasa Google no creará empleo".

McDonnell ha afirmado en su estudio (traducción por SAEZ.LAW): "Los gobiernos que, ven la política [Tasa Google] como popular y buena para las finanzas estatales, están cometiendo un grave error. El efecto a largo plazo será una menor productividad, una menor competitividad y un menor crecimiento económico".

Poio 03/10/19

Álvaro Sáez Escudero

Abogado Fiscalista en Pontevedra

SAEZ.LAW es una startup jurídica gallega que nace en 2017 en Poio, en la provincia de Pontevedra (España). Fue fundada por el Abogado de Impuestos Álvaro Sáez.

https://saez.law/