Huawei apela a una mentalidad abierta para acelerar el desarrollo del 5G

miércoles, 16 de octubre de 2019, 10:55 h (CET) En la décima edición del Huawei Mobile Broadband Forum celebrada esta semana en Zúrich, Ken Hu, vicepresidente de Huawei, ha descrito el estado actual del desarrollo del 5G en todo el mundo. Además de resaltar el valor que ya ha brindado a los consumidores e industrias en los primeros países con redes 5G, también ha profundizado en la importancia de una política favorable y la colaboración entre sectores para acelerar la próxima etapa del desarrollo del 5G.



"Hemos conseguido un gran progreso", ha explicado Hu. "Pero para aprovechar al máximo el 5G necesitamos trabajar juntos y enfrentar los retos reales que tenemos por delante: espectro, recursos del site y la colaboración intersectorial. El 5G no es solo un 4G más rápido. Tendrá un papel completamente diferente en nuestras vidas y, por lo tanto, como industria necesitamos tener una mentalidad abierta para acelerar su desarrollo futuro".



El 5G se acelera en todo el mundo

En menos de un año, desde la aprobación final de los estándares las redes 5G ya han visto un despliegue comercial a gran escala, mucho más rápido que las de 4G. Hasta ahora, los operadores de más de 20 mercados han lanzado un total de 40 redes comerciales 5G. Se esperan más de 60 para finales de este año.



El 5G está aumentando el potencial de la experiencia del usuario. En Corea del Sur, el primer mercado en lanzar una red comercial 5G, los operadores locales han dado de alta a más de 3.5 millones de suscriptores 5G en menos de seis meses. Gran parte de este crecimiento se puede atribuir a nuevos servicios con tecnología 5G como la Realidad Aumentada (RA por sus siglas) o Realidad Virtual (RV por sus siglas) y la transmisión deportiva en vivo en 360º HD.



Solo con estos servicios, el consumo de datos entre los primeros usuarios de 5G se ha multiplicado por tres, hasta 1.3 gigabytes por mes.



Más allá del creciente consumo de datos, para los operadores también supone una mayor fuente de ingresos. Por ejemplo, el operador surcoreano LG U+ lanzó servicios RV/RA con tecnología 5G como parte de sus planes de datos premium. En solo tres meses después del lanzamiento del 5G, su proporción de suscriptores premium creció del 3.1% al 5.3%.



Diferentes industrias también están obteniendo nuevas utilidades de la primera ronda de aplicaciones industriales 5G. "Las aplicaciones 5G para banda ancha móvil mejorada, entretenimiento y fabricación ya están aquí", dijo Hu. "No podemos decir con certeza qué tipo de aplicaciones veremos en el futuro, pero en este momento está claro que todas y cada una de las industrias se beneficiarán de la tecnología 5G".



Políticas favorables para espectro y sites

Hu ha señalado que los recursos de espectro, específicamente su coste y su disponibilidad, son algunas de las barreras más importantes a las que tendrán que hacer frente los operadores a la hora de avanzar. "Esperamos que los gobiernos puedan proporcionar más recursos de espectro a los operadores y contemplen modelos de precios más flexibles. Esto reducirá la carga inicial de CAPEX sobre los operadores a medida que desplieguen sus redes 5G".



Hu también ha recomendado que los gobiernos comiencen activamente una planificación para satisfacer la demanda de espectro entre los próximos cinco y diez años, remarcando que las bandas de espectro de 6 GHz son un buen punto de partida.



"Nuestra industria también necesita más apoyo para desplegar recursos en los sites", ha añadido Hu. "Los costes aún son demasiado altos, y la disponibilidad de sites es inferior a la demanda. Los agentes reguladores deberían intensificar y mejorar la situación abriendo más infraestructura pública para compartir la conectividad".



En Europa, los ministerios ya están trabajando directamente con los operadores para identificar los requisitos de uso conjunto de los sitios 5G y otras formas de infraestructura pública (como semáforos, señales y paradas de autobús) para reducir los costes comunes a través del intercambio de infraestructura.



Expandiendo la cooperación intersectorial

Hu ha concluido su discurso enfatizando la importancia de la colaboración intersectorial. "Todavía tenemos algunos retos en términos de conocimiento de la industria vertical, casos de uso y desarrollo de casos de negocio. Por lo tanto, necesitamos innovar conjuntamente. Si podemos tener una mente abierta, trabajar con socios de la industria para identificar problemas reales y explorar lo que funciona y lo que no, nos ayudará a la hora de desarrollar el poder del 5G".



Con el fin de promover la innovación intersectorial y una mayor colaboración regional, Huawei abrió su primer Centro de Innovación Conjunta 5G para Europa, ubicado en Zúrich. El centro es un esfuerzo conjunto entre Huawei y Sunrise, y servirá como una plataforma de innovación para ayudar a las empresas europeas a trabajar juntas y de manera trasversal en todos los sectores, y desarrollar soluciones 5G específicas para la industria.



“Cada país tiene sus propias fortalezas económicas. Esas son las áreas en las que podemos centrarnos y combinar la tecnología 5G con soluciones específicas de la industria para mejorar la competitividad de cada país”, ha concluido Hu.



Este año el Huawei Mobile Broadband Fórum reúne a más de 1.500 representantes de operadores, industrias verticales, fabricantes de equipos, organizaciones de estándares, firmas de analistas y medios de comunicación. En la sala de exposiciones se presenta tecnología 5G, soluciones comerciales y una amplia gama de aplicaciones 5G para consumidores individuales, hogares y empresas, incluyendo RA / RV en la nube con tecnología 5G, transmisión en 8K, juegos en la nube, visión artificial y soluciones de control remoto con tecnología 5G.

