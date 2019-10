SunMedia lanza un nuevo formato de Display siempre visible Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 17:43 h (CET) La adtech española líder en vídeo, native y mobile ofrece a sus clientes todas las ventajas del formato AVA, ahora integrado en el Display In Content, aportándole mayor visibilidad y alcance. Este formato tiene como principal ventaja la posibilidad de comprarlo de forma programática, siendo éste un modelo de compra en auge El formato publicitario AVA Display ya forma parte del amplio abanico de productos y soluciones tecnológicas que SunMedia, la adtech española líder en publicidad en vídeo y mobile perteneciente al grupo Fibonad, ofrece a sus clientes.

El valor añadido de este nuevo formato AVA Display es la posibilidad de adquirirlo mediante compra programática; asimismo, permite ajustarse al máximo a las especificaciones del cliente, principalmente en cuanto a segmentación.

Otra ventaja del AVA Display es que está siempre visible en pantalla debido a que el anuncio sigue la navegación del usuario hasta que lo cierra, característica principal del formato AVA. Además, es un formato de mayor tamaño (640x360 píxeles) ubicado en la zona de lectura, momento de máxima atención del usuario.

De este modo, se aporta mayor visibilidad, mejores métricas, ubicación premium, mayor alcance y, además, la posibilidad de adaptar las campañas con creatividades interactivas y AD-Emotion.

"Estamos en un momento de alza de la compra programática y, por tanto, no podemos dejar pasar la oportunidad de ofrecer a nuestros clientes un producto que aporta valor no solo en visibilidad y alcance, sino también en branding y creatividad", apunta el CEO de SunMedia, Fernando García.

Este formato ha tenido muy buena acogida en el mercado y ya distintos anunciantes lo han introducido en sus planificaciones. Concretamente, dentro del sector de la automoción se han obtenido muy buenos resultados con el formato AVA Display, un 74,74% de viewability, lo que supone el 27% más que la media del mercado, además de un ratio de Brand Safety de 99,5%.

La compra programática gana terreno en publicidad digital

Según datos de IAB Spain, la compra programática en España alcanzó el año pasado el 30,5% de la inversión total en publicidad digital, lo que supuso la facturación de un total de 1.972 millones de euros. Estos datos reflejan que esta modalidad de compra está en auge en nuestro país, ya que el año anterior la cuota de esta tecnología era del 20%.

SunMedia continúa así ofreciendo soluciones publicitarias a sus clientes con las mejores y más novedosas tecnologías, que garantizan el mayor rendimiento de las campañas y, por consiguiente, mejores resultados.

