Alan x el Mundo, el youtuber de viajes de habla hispana con más seguidores regresa a España

Participará junto con otros creadores de contenido, Enrique Álex, Analucía Rodríguez y Agustín Ostos, en Travel Pop Up by IATI, un evento nunca antes visto que tendrá lugar en Madrid el 19 de octubre sobre turismo, sostenibilidad y emprendimiento En pocos días, Madrid acogerá la primera edición de Travel Pop Up by IATI, un evento abierto al público nunca antes visto en España, organizado por Fun Travel Ven y que cuenta con el patrocinio principal de IATI Seguros. Blogueros y vlogueros de viajes de primer nivel de habla hispana se reunirán para tratar el turismo, la sostenibilidad y el emprendimiento junto a otros agentes del sector.

Alan x el Mundo, el canal de Youtube en español con más visitas, narrará todos sus secretos en esta primera edición. Cantante, actor, presentador de televisión... y desde hace 9 años vloguero profesional. Un viaje con mochila a la India le cambió la vida para siempre a Alan Estrada. Cuenta con más de dos millones de suscriptores y cientos de miles de seguidores en sus redes sociales.

"Mi primer recuerdo viajero fue el mar, a los 6 años, en Puerto Vallarta, México, mi país. Era un lugar recurrente de las vacaciones familiares. Pero el año 2004 fue clave. Cambió mi forma de viajar, cambió mi forma de vivir. Nunca había salido de mi continente y visitar un país como la India es un shock bastante fuerte. Me sentí muy insignificante y me di cuenta de lo poco que sabía de muchas cosas. A partir de ahí despertó mi curiosidad".

Se registró en Youtube en 2010 como pasatiempo para compartir "la verdad sobre los viajes" y conocer "el mundo mostrando lo que ninguna revista o programa contaban", pero no fue hasta 2012 cuando se profesionalizó al ganar un premio, MEX Latino, que le sirvió como trampolín para ir a Youtube Space Los Ángeles. En la actualidad es el canal de referencia de habla hispana para planificar escapadas por el mundo.

Alan ha vivido en España y ha estado en varias ocasiones de visita y lo que más le gusta es la diversidad en un país relativamente pequeño en comparación con el suyo. "Me encanta que cada región tenga su propia identidad, no es lo mismo el País Vasco que Andalucía o Cataluña que Galicia". Lo que más le sorprendió fue "una tontería". Las persianas. "Me doy cuenta de lo útiles que son y lo bien que descansas cuando todo está oscuro, algo que no tiene la mayoría de los países".

A sus 38 años tiene un curriculum viajero fascinante con más de 45 países a sus espaldas. Revela que le robaron una vez en Costa Rica, "una experiencia negativa entre un mar de positivas", se puso malo con diarrea un par de veces, en China y en India, y se rompió las dos rodillas esquiando en Aspen, Estados Unidos. De ahí que nunca salga sin seguro de viajes, "porque no quieres que ninguna enfermedad o accidente arruinen tus vacaciones y tu bolsillo".

No se plantea dejar de viajar, aunque sí de grabar contenido. No lo ha desvelado, pero el próximo año vendrá cargado de aventuras y viajes, y por el momento se seguirá mezclando con la gente y sus entornos que tanto le gusta.

Además, en Travel Pop Up by IATI, intervendrán como ponentes otros creadores de contenido de renombre como Enrique Álex (travel filmmaker), Analucía Rodríguez (nómada digital) y Agustín Ostos (motoviajero documentalista).

Enrique Álex lo tiene claro y su objetivo en el evento es "centrar el mensaje en torno a los compromisos que nuestra generación debe tomar, tanto en la lucha por la conservación de nuestro entorno como en el importantísimo trabajo que creadores y consumidores debemos hacer para promover la igualdad".

En 2016, dejó su vida en Madrid y estuvo dos años y medio danto la vuelta al mundo. Hoy en día cuenta con más de 350.000 suscriptores en Youtube, más de 25 millones de reproducciones y más de 120.000 seguidores en Instagram. "Cada uno utiliza las plataformas digitales como considere oportuno, pero algunos las estamos utilizando para tratar de hacer un mundo mejor. Creo que hay creadores de contenido que aportan y creadores de contenido que no tienen mensaje detrás".

En esta misma línea se expresa la peruana Analucía Rodríguez. Lleva más de setenta países a sus espaldas y está convencida de que hay que profesionalizar el sector. "Ya todo el mundo sube fotos a las redes sociales y muchos comparten su vida ahí. No sé de quién es la culpa, pero pienso que hay mucho ruido. De alguna forma las personas que sí trabajan en esto con mucho empeño les afecta negativamente. No se puede meter a todos en el mismo saco".

La adicción a viajar por parte del pacense Agustín Ostos empezó en los campamentos de verano en el extranjero para aprender idiomas. A sus 29 años recorre el mundo en moto para, con suerte, inspirar a que otros también inicien el camino hacia lo que verdaderamente quieren, siendo coherente, consigo mismos. Físicamente ha estado en más de 30 países, pero conocer, dice, serían algo menos de la mitad. "Porque una cosa es ir y otra conocer. Conocer requiere tiempo, intención y dedicación. Para conocer hay que zambullirse en el lugar y cambiar los zapatos de turista por las botas de viajero".

Acerca de Travel Pop Up by IATI

El evento, que ya ha colgado el cartel de "entradas agotadas", tendrá lugar el sábado 19 de octubre en el Hotel Meliá Madrid Princesa a las 10:00 horas. Cuenta con el apoyo de IATI Seguros, como patrocinador oficial principal, por lo que en esta primera edición recibe el nombre de Travel Pop Up by IATI.

A la lista de co-patrocinadores y colaboradores se suma Meliá Hotels International y Meliá Madrid Princesa, Renfe-SNCF, Cervezas San Miguel, Spanish Startups y está certificado por Biosphere (Responsible Tourism Institute). También habrán talleres y mesas redondas, y marcas como Closca, Ecoeko, NaturBrush, Runbott, entre otras, estarán en la Zona Pop Up mostrando sus proyectos sostenibles.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros online tras una importante transformación digital. Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, algo que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Enlace vídeo presentación de los ponentes: Pinchar aquí para verlo