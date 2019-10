La industria petrolera y la sociedad civil felicitan al "Africa Oil Man of the Year" Macky Sall Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 16:59 h (CET) El sector energético africano y global se está uniendo a los esfuerzos de Macky Sall por desarrollar la industria del petróleo y gas de su país, que está posicionando a Senegal como un nuevo hub de energía en África. Dichos esfuerzos y logros han sido reconocidos esta semana cuando el Presidente de Senegal ha recibido el premio Africa Oil Man of the Year de Africa Oil & Power El premio es un reconocimiento al trabajo de Macky Sall y los esfuerzos de su gobierno para impulsar el desarrollo de la economía senegalesa, crear un entorno propicio para los inversores y garantizar que el petróleo y gas que se extraiga en el futuro en Senegal genere empleos y oportunidades de crecimiento para las empresas senegalesas.

"Bajo la presidencia de Macky Sall, Senegal continúa mostrando su compromiso con la transparencia, acercándose a aquellos que disienten, logrando consenso sobre asuntos de la industria extractiva y tomando todas las medidas necesarias para evitar la maldición de los recursos naturales", dijo Akere Muna, ex vicepresidente de Transparencia Internacional y ex presidente del International Anti-Corruption Conference Council. “El pueblo senegalés es consciente de lo que nos jugamos con la extracción de recursos y su presidente está mostrando un compromiso inquebrantable para garantizar una distribución transparente de ingresos y recursos que va en beneficio de la economía senegalesa y sus ciudadanos. El Presidente debería usar este premio para hacer de Senegal un lugar donde los africanos puedan estar orgullosos de su sector de los recursos naturales”, agregó Muna.

"A medida que Senegal se acerca a comenzar a producir gas y aumentar su producción de petróleo, felicitamos a su presidente Macky Sall y a su gobierno por haber incluido a otra nación africana a la lista de productores mundiales de hidrocarburos", agregó Mahaman Laouan Gaya, secretario general de la Organización Africana de Productores de Petróleo (APPO en sus siglas en inglés). "Los productores africanos están listos para cooperar con Senegal para apoyar su desarrollo económico, y realmente esperamos seguir al país en su renovado proyecto de desarrollo hacia la prosperidad".

Poco después de descubrir petróleo y el gas en 2014 y 2016, Senegal entabló un diálogo a nivel nacional con el sector privado, los inversores extranjeros y la sociedad civil sobre los próximos pasos a seguir para desarrollar la industria. Este diálogo dio como resultado la creación de nuevas entidades, como el Comité de Orientación Estratégica para el Petróleo y el Gas (COS-Petrogaz), pero también un nuevo Código del Petróleo en 2019 y nueva legislación de contenido local para garantizar la creación de empleo local y la adquisición de bienes y servicios producidos localmente para la industria. Como resultado, aumentaron las inversiones extranjeras y varias grandes empresas internacionales, compañías petroleras nacionales y empresas independientes entraron en el mercado.

"Lo que Senegal y su presidente Macky Sall han demostrado es que el poder de la voluntad política y el liderazgo no pueden subestimarse en esta industria", dijo el príncipe Arthur Eze, presidente de Atlas Oranto Petroleum, que actualmente explora en Senegal. “El marco legal sólido, el buen gobierno y un liderazgo político orientado hacia un objetivo común de desarrollo económico y de hacer que la energía funcione para la gente es lo que está haciendo de Senegal un nuevo ejemplo de éxito en África, saludo al Presidente y al pueblo de Senegal, toda África está orando por vosotros”, agregó.

Senegal ha sido felicitado por su rápido desarrollo de la industria y por no perder el tiempo a la hora de comenzar a extraer sus recursos. La industria felicita a las autoridades por el corto lapso de tiempo entre los primeros descubrimientos de petróleo y gas en Senegal y la toma de decisiones finales de inversión, lo cual es notable para los estándares de la industria. Como resultado, Senegal se convertirá en un futuro próximo en un exportador mundial de gas junto con países africanos como los del Foro de Países Exportadores de Gas, incluidos Argelia, Egipto, Angola, Mozambique, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Libia y Nigeria.

"Esto demuestra la voluntad del gobierno senegalés de desarrollar estos recursos y la industria en general", declaró Jude Kearney, ex subsecretario adjunto durante la administración Clinton y actual presidente de Kearney Africa Advisors. "Más importante aún, hacerlo no dado como resultado un detrimento de las buenas prácticas de gobernanza y de desarrollo de un marco regulatorio sólido", agregó Kearney.

"El presidente de Senegal, Macky Sall, ha establecido sólidas relaciones con el mundo, incluida Alemania, lo que será muy beneficioso a la hora de atraer el capital y la tecnología adecuados para desarrollar su sector energético", agregó Sebastian Wagner, CEO del Germany Africa Business Forum (GABF).

La Cámara Africana de la Energía, bajo el liderazgo del presidente ejecutivo NJ Ayuk, se une a la industria al felicitar al presidente Macky Sall por tomar las medidas correctas para desarrollar el sector del petróleo y gas de Senegal y hacer que la energía funcione para todos los ciudadanos senegaleses. Con sus socios, la Cámara continuará ayudando a Senegal en la promoción de la buena gobernanza, la atracción de inversiones y la creación de capacidad interna en toda la cadena de valor.

