Vuelve la Autumn Fair en St. George Madrid: la feria impulsora de las actitudes socialmente responsables Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 17:12 h (CET) El próximo sábado 19 de octubre, el colegio británico St. George de Madrid recibe una vez más el otoño con su ya tradicional feria en la que la solidaridad se convierte en la protagonista absoluta en un día en el que grandes y pequeños pueden disfrutar de un sinfín de actividades que tienen por finalidad la recaudación de fondos para ONGs La Responsabilidad Social Corporativa, o RSC para aquellos más familiarizados con el término, ha aumentado notoriamente en el país durante la última década. Concretamente, la inversión en proyectos de RSC por parte de las organizaciones españolas –independientemente de su magnitud- ha aumentado un 10% en relación al año anterior; lo que refleja una clara inclinación por parte de las mismas por mejorar su postura frente al entorno incorporando en su filosofía actitudes sostenibles

La RSC, como ya definió José Mariano Moneva -catedrático de la Universidad de Zaragoza- "es el compromiso voluntario con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento". Pero, en el paradigma actual, no vale únicamente con comunicar que se es responsable, las organizaciones deben ir un paso más allá y reflejar mediante acciones y buenas praxis este compromiso voluntario que ejercen sobre el entorno, aspecto sobre el que los colegios han adoptado posturas cada vez más firmes y reforzadas.

Gran parte de los proyectos de RSC focalizan sus esfuerzos en beneficencia y voluntariado, aunando esfuerzos por el beneficio de Organizaciones No Gubernamentales u ONGs. Concretamente en 2018, la concienciación hacia un voluntariado corporativo ha aumentado en un 8% con respecto al año anterior según el último informe de la Fundación SERES.

Valores tan importantes como la solidaridad, el respeto y el compañerismo deben nacer en los más mayores para poder crecer en los más pequeños y el colegio británico St. George lo tiene claro pues, desde hace años, celebra su ya tradicional Autumn Fair (Feria de Otoño) en la que mayores y pequeños se concentran en sus instalaciones del centro madrileño para disfrutar de un día en familia en el que los valores de responsabilidad y sostenibilidad estarán presentes en el evento. El Colegio Británico St. George Madrid brinda las instalaciones, pero la celebración de esta feria es resultado del compromiso voluntario de padres, alumnos, profesores y todo aquel que quiera asistir a este benéfico evento anual.

La feria, que tendrá lugar el sábado 19 de octubre entre las 12:00-16:00 horas en la calle Padres Dominicos 1, en las instalaciones del Colegio Británico St. George de Madrid, pone a disposición de los asistentes actividades como castillos hinchables, rifas, food trucks, música en vivo y multitud de actividades y deportes para que padres e hijos pasen un día en familia inolvidable. El acceso a la feria es totalmente gratuito y no es necesario formar parte del colegio para poder asistir a este día en familia que tiene como objetivo la recaudación íntegra de fondos para dos organizaciones sin ánimo de lucro. Para esta fecha, la feria colaborará como cada año con UNICEF -que lucha por la protección de los derechos de los niños- y por primera vez con Pequeño Deseo -que busca hacer realidad los sueños de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico-.

El colegio forma parte del grupo Escuelas Amigas de los niños de UNICEF, cuyo compromiso ha garantizado que miles de niños cuenten con sus derechos fundamentales en situaciones extremadamente complicadas como las que viven muchos de ellos.

En St. George Madrid quieren que los alumnos tengan conciencia de su responsabilidad con los demás en el mundo y que entiendan cómo, aun siendo niños, pueden hacer posible que la vida de otras personas sea diferente.

El Colegio Británico St George Madrid, que forma parte de la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España, es un colegio privado internacional británico que apuesta por la excelencia académica y por una filosofía que persigue sacar el máximo potencial a cada uno de sus alumnos. Sus docentes nativos británicos y sus aulas especializadas desarrollan un entorno idóneo para que los alumnos –desde los 2 años hasta los 18- destaquen tanto en su vida personal como en su vida profesional y académica. El centro, que cuenta la certificación del British Council, dispone de un proceso de admisión abierto durante todo el año porque, para alcanzar la excelencia, es necesario formarse.

Para más información:

sec.madrid@stgeorge.es

+34 916 508 440

https://stgeorgeinternational.es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SunMedia lanza un nuevo formato de Display siempre visible 2btube anuncia nuevas producciones premium: una miniserie para Youtube Originals y un largometraje CTAIMA lanza la nueva versión de su software de Compliance Corporativo CTAIMALEGAL Nueva gama de cochecitos inline® de phil&teds 4 tecnologías para comunicarse con el usuario con un estilo friendly, según The Valley