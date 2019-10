Kellogg's, Microsoft, Cabify, IKEA y AliExpress: Protagonistas de e-Show Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 16:47 h (CET) Canales como los marketplaces, retos como las roturas de stock, la omnicanalidad y las entregas on time, formarán parte de las temáticas principales de la feria 12.100 profesionales, 350 speakers y 130 expositores se darán cita en el pabellón 5 de Ifema los días 29 y 30 de octubre La mayor feria de eCommerce y Marketing Digital llega de nuevo a Madrid. Tendrá lugar los días 29 y 30 de octubre en Ifema (Pabellón 5), bajo el lema “Misión Black Friday”, reuniendo una vez más a los Keynote/speakers más destacados en el panorama digital.

Se darán cita ponentes de empresas como Kellogg’s, Microsoft, Cabify, Ikea, Aliexpress, Massimo Dutti, Tous Jewelry, Worten, Pepe Jeans o Just Eat, entre otros. Las plataformas tecnológicas y los nuevos modelos de negocio, las soluciones online para ventas offline y las claves del Customer Engagment serán algunos de los temas que tratarán.

Durante los dos días de conferencias analizaremos y profundizaremos en los principales desafíos a los que cualquier eCommerce debe hacer frente para alcanzar sus kpis, aumentar sus ratios de conversión, y posicionarse respecto a su competencia a través de los conceptos más innovadores y transgresores como la utilización de chatbots, voice search, influencer marketing, hiper personalización, AI, realidad aumentada, machine learning, métricas omnichannel, y la nueva normativa PSD2.

Canales como los marketplaces, retos como las roturas de stock, la omnicanalidad y las entregas on time, también formarán parte de las temáticas principales de esta nueva edición de e-Show.

e-Show es la cita ineludible dónde conocer cómo implementar nuevas soluciones, técnicas y herramientas que permitirán el éxito en la estrategia de marketing y crecimiento del comercio online. El espacio dónde se reúnen los líderes de los eCommerce más punteros a nivel nacional e internacional.

Otro de los temas estrella de la feria será la evolución del canal online para el sector supermercados, el Superline. Se trata, probablemente, del sector dentro del eCommerce con una mayor proyección de crecimiento en los próximos años. Durante eShow abordarán dos grandes retos de este sector: por un lado, cómo generar hábitos de consumo online y, por otro, cómo gestionar las entregas super rápidas que los productos perecederos del supermercado necesitan.

Acerca de e-Show

e-Show Madrid es la mayor feria de Ecommerce, Marketing Online, Social Media, Mobile e Internet of Things de España. El mejor escaparate para ver las últimas soluciones de tecnología y casos de éxito.

Acerca de Closer Still Media Tecnología

CloserStill, que ya organizaba los eventos de e-Commerce Expo en Londres y Singapur, ha adquirido recientemente la feria eShow. Expande así su cartera de ferias a nivel internacional.

