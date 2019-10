Tercera edición de "Creativity in PR" en Madrid a partir del 18 de octubre Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 16:35 h (CET) La creatividad se convierte en una de las habilidades más deseadas por las empresas a la hora de elegir una consultora de comunicación. ADECEC lanza la III Edición de Creativity in PR con Misstake Creativity School para fomentar la visión creativa en los profesionales de la comunicación En el reciente informe de tendencias PR SCOPE 2019/20, un 51% de los clientes encuestados destacan la creatividad como habilidad determinante a la hora de seleccionar una consultora de comunicación. En la más reciente cita del Foro Económico Mundial, la creatividad ha pasado de estar en la décima posición de habilidades más demandadas por las empresas en el 2015 a ocupar la tercera posición en el 2020. Empresas e instituciones, en un entorno de apabullante competencia, son cada día más conscientes de la imposibilidad de conseguir impactar con sus propuestas de comunicación si no recurren de manera activa a una nueva definición creativa e innovadora de mensajes y formatos rupturistas para ganar atención y reforzar la reputación de sus marcas. Así, en la cuarta revolución industrial, la creatividad ya no es un instrumento accesorio o “subcontratable”, sino que se convierte en herramienta imprescindible para cualquier profesional de la comunicación.

Como la asociación representante del sector de la comunicación y las relaciones públicas en España, ADECEC reivindica el creciente papel que ocupa la creatividad en la formación de los profesionales de la comunicación a la hora de incrementar su influencia en ciudadanos y consumidores. Con este fin, y respaldados por el interés despertado en agencias y departamentos de comunicación en las dos ediciones anteriores, los miembros de ADECEC ponen en marcha la tercera edición de “Creativity in PR” junto a la escuela creativa Misstake.

El único curso especializado al 100% en creatividad para relaciones públicas

En el panorama de la formación de las relaciones públicas existente en España, esta es la única formación de carácter práctico con una orientación destinada al cien por cien a la aplicación de la creatividad en campañas de comunicación. Para Eva Álvarez, CEO y fundadora de Misstake “El valor y la diferenciación más importante del curso de “Creativity in PR” es que está diseñado para que cualquier profesional de la comunicación se enfrente a los proyectos desde el pensamiento creativo. Van a aprender desde cómo afrontar un briefing de forma creativa a cómo organizar un grupo de co-creación a la hora de enfrentar una crisis de reputación; metodología para descubrir insights y conceptualizarlos para hacerlos llegar a periodistas o influencers, así como familiarizarse con dinámicas que impulsan la generación de ideas para que puedan aplicarse, por ejemplo, a una comunicación en social media”.

Por parte de Olivier Vallecillo, responsable en ADECEC del área de formación destaca que: ”Otra de las ventajas diferenciales del curso, es el hilo conductor que tiene como protagonista el desarrollo de un case study absolutamente real y participado por la Asociación, en el que los alumnos junto a nuestros expertos en creatividad podrán comprobar los resultados de sus aprendizajes de una manera práctica y adaptada a su realidad profesional”.

Esta tercera edición se desarrollará entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre. Con un total de 36 horas, el curso se divide en sesiones adaptadas a la jornada laboral, los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Estas sesiones serán impartidas por profesionales del mundo de la comunicación (de ADECEC, Misstake y expertos externos) especialistas en la aplicación de la creatividad a programas de relaciones públicas.

Sobre ADECEC

La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, ADECEC, se fundó en enero de 1991 auspiciada por un grupo de profesionales, representantes de las principales empresas consultoras de Relaciones públicas en España, con el objetivo de difundir la práctica de la Consultoría de Comunicación y Relaciones públicas en nuestro país. www.adecec.com

Sobre Misstake Creativity School

Misstake Creativity School tiene como objetivo poner en valor la creatividad en el sector empresarial y profesional. Quiere dar una respuesta muy concreta a las empresas basando su metodología en 4 pilares fundamentales: diagnosticar y entender la cultura creativa de cada empresa, diseñar un ecosistema creativo único, formar a sus equipos en aquellas habilidades implicadas en el desarrollo del talento creativo y medición continua de los resultados. En Misstake, además de implementar consultoría estratégica de creatividad adhoc para cada empresa, se imparten acciones formativas y talleres dirigidos a los profesionales de diferentes sectores para entrenar sus capacidades creativas.

https://misstake.es

