La nueva Junta Directiva de la AEFr apuesta por la digitalización del fundraising y el trabajo colaborativo

martes, 15 de octubre de 2019, 16:23 h (CET) La Asociación impulsará su actividad en nuevos sectores como cultura y educación. Jaime Gregori (CRUZ ROJA) renueva en su cargo como Presidente por dos años más. Tres nuevos miembros se incorporan a la Junta: Rubén Calvo (ANTEVENIO) como tesorero y Glòria Oliver (FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL) y Julia Sánchez (AECC) como vocales La Asociación Española de Fundraising (AEFr) ha dado a conocer su nueva Junta Directiva, en la que repite como presidente Jaime Gregori, director de Marketing, Alianzas con Empresas, Captación y Responsabilidad Social de Cruz Roja, y a la que se incorporan representantes de tres entidades: Antevenio, Fundación Josep Carreras y Asociación Española Contra el Cáncer. El equipo mantendrá una línea continuista y de expansión, apostando por la digitalización y el trabajo colaborativo como principales herramientas de crecimiento.

"Seguiremos trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, para dar a conocer el fundraising como actividad profesional porque sabemos que es la mejor forma de lograr la diversificación de la financiación de las Entidades No Lucrativas y la manera de asegurar su estabilidad y la sostenibilidad del proyecto. Además, estamos convencidos de que el fundraising va a contribuir a que las causas sociales y de interés general tengan mayor impacto social", ha explicado Gregori.

Las grandes líneas estratégicas de la Junta Directiva de la AEFr para los próximos dos años (2019-2020) se basan, fundamentalmente, en: incrementar el trabajo en red con plataformas del sector; profundizar en las relaciones institucionales; reforzar su expansión geográfica (tanto en Cataluña, la segunda comunidad autónoma con más socios de la AEFr, como en otras áreas territoriales); impulsar su actividad y presencia en sanidad, cultura y educación; intensificar la vida asociativa; y afianzar el papel de la asociación como máximo referente en todos los aspectos del fundraising: a través de la investigación continuada en el tiempo, del Observatorio del F2F y la creación de nuevos espacios de buenas prácticas a nivel digital o de telemarketing.

La directiva de la AEFr afronta dos grandes hitos para los próximos meses: La publicación del Estudio Realidad del Socio y Donante, en el que han participado 16 entidades y se han analizado cinco millones de registros, y que se presentará en Barcelona el próximo mes de diciembre junto a un completo análisis del sector; y el Congreso de Fundraising, que en junio de 2020 celebrará su XX edición con la ambición de superar unas cifras muy positivas. En 2019, este evento ha contado con la participación de casi 500 asistentes que valoraron a los 29 talleres, tres MasterClasses y dos sesiones plenarias muy positivamente (8 sobre 10).

Junto a estos grandes eventos, el plan de actuación de la AEFr incluye otras acciones dirigidas a sus socios, a las empresas y a la Administración Pública. Para fomentar el networking y la colaboración con el mundo empresarial se ha diseñado un amplio programa de actividades.

Por otra parte, la Asociación mantiene reuniones con los principales grupos políticos con el fin de aportar su conocimiento y experiencia en futuros desarrollos legislativos relacionados con el sector, como el proyecto de Ley de Mecenazgo.

Tres nuevas ENL representadas en la Junta

La Junta directiva, presidida por Jaime Gregori, incorpora tres entidades que hasta ahora no habían estado representadas directamente. Rubén Calvo, Corporate General Manager de Antevenio, ocupa el cargo de Tesorero y Glòria Oliver, gerente de la Fundación Pasqual Maragall, y Julia Sánchez, directora de Sostenibilidad Económica de la Asociación Española Contra el Cáncer, como nuevas vocales.

Completan la Junta Directiva de la AEFr, Gisela Genebat de Oxfam Intermon, como vicepresidenta primera; Carmen Gayo de Acción Contra el Hambre es la vicepresidenta segunda, mientras que Marta Montiel de Unicef, es la secretaria. Los vocales son Natalia Delgado de Daryl Upsall; Marta Femia de la Fundación Anesvad; Tina Grau de la Fundación Josep Carreras; Marta Cardona de Cris Contra el Cáncer; Albert Quiles de la Federación de Amigos de los Mayores y David Monllau de Médicos Sin Fronteras.

