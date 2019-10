Íñigo Errejón, más relevante que Pablo Iglesias en Google Vox, partido político más consultado en el buscador Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 15 de octubre de 2019, 12:54 h (CET) Internet República analiza el estado de búsquedas en Google de líderes y partidos políticos.



El estudio #PosiciónPolítica analiza la posición de los partidos y de los líderes políticos en Google, arrojando resultados distintos a los que ofrecen los tradicionales sondeos. Las búsquedas en Google están relacionadas con el interés de los usuarios.



Dicho estudio señala a VOX como el partido político más buscado en Google en el último año. La formación de Abascal acapara el interés de los usuarios, y el punto de más búsquedas en los últimos 12 meses se sigue concentrando en la irrupción del partido en el Parlamento de Andalucía el pasado 3 de diciembre de 2018.



Durante el período analizado, entre julio y septiembre, sólo las negociaciones para la investidura fallida de Pedro Sánchez despertaron el interés, aunque el nivel de búsquedas es mucho menor al suscitado en las elecciones generales del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo.



Estos datos evidencian un cierto grado de desinterés por parte de los usuarios que actualmente no están realizando búsquedas ni de partidos ni de líderes políticos en la misma medida en que se realizaban en el anterior período electoral. Este dato podría augurar una creciente abstención de cara a la próxima cita electoral del 10 de noviembre.



No obstante, la llegada de Íñigo Errejón al panorama nacional también se ha sentido en las búsquedas en Google.



Durante el pasado mes de septiembre, el líder de Más País adelantó en búsquedas a su antiguo compañero de filas en Podemos, Pablo Iglesias, por el creciente interés de la creación de su nuevo partido. La llegada de su partido también se ha hecho notar en Google. Comparando con “Podemos”, le superó el día de su nacimiento en búsquedas y se mantiene cerca.



Ciudadanos se estanca en Google



Ciudadanos no está creciendo al ritmo que el resto de partidos, e incluso sigue bajando el interés en búsquedas. Además su líder aparece relacionado en las búsquedas por temas personales; su gastroenteritis aguda del pasado mes de julio y su ingreso hospitalario, es el momento en que más se buscó a Albert Rivera en los últimos tres meses. Mucho más que durante su anuncio de abstención in extremis a un posible gobierno del PSOE a pocos días de la inminente disolución automática del Congreso de los Diputados.



En las redes sociales, Podemos y VOX siguen siendo líderes



Podemos sigue siendo el partido que lidera el ranking de seguidores en las redes sociales, con más de 3 millones de seguidores entre Twitter, Facebook, YouTube e Instagram.



Destaca como en este periodo entre elecciones, la formación de Santiago Abascal se ha colocado en segunda posición, sabiendo hacer muy buen uso de las redes sociales más audiovisuales como YouTube e Instagram, donde ha obtenido el liderato absoluto frente al resto de partidos.



El terreno de Twitter y de Facebook es en cambio para Podemos, que ocupa el primer puesto. En Twitter es el PP quien a pesar de la pérdida de seguidores motivada por la limpieza de esta red social de seguidores fraudulentos, mantiene la segunda posición. En Facebook en cambio Ciudadanos se mantiene en segunda posición seguido muy de cerca por VOX quien es probable que le adelante a lo largo de la presente campaña electoral.

