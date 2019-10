CEAR Madrid anima a las empresas a integrar el talento de las personas refugiadas y fomentar la interculturalidad Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 10:55 h (CET) La 'Jornada de Empleo y Talento Diverso' reconoce el compromiso de compañías que apuestan por la inclusión laboral de solicitantes de protección internacional. Grandes empresas y PYMES destacan el valor de incorporar en sus plantillas el talento de personas refugiadas o demandantes de asilo Con el propósito de potenciar la empleabilidad de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas, la delegación madrileña de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) ha celebrado en el Impact Hub Madrid la 'Jornada de Empleo y Talento Diverso', en la que diferentes empresas han compartido sus experiencias en la integración de la interculturalidad.

"Con esta jornada queremos poner en valor el talento que pueden aportar las personas refugiadas que llegan a Madrid. Lejos de pensar en llegadas masivas nos encontramos con profesionales valiosos que han tenido que dejar su entorno y que pueden desarrollar su conocimiento en el país de acogida. La colaboración entre el sector social y la empresa redunda en la construcción de una sociedad más próspera y justa", ha afirmado Paco Garrido, coordinador de CEAR Madrid.

A su vez, Begoña Arias, responsable de Inclusión de CEAR Madrid, ha recordado que "el empleo y la vivienda son claves para la inclusión social de cualquier persona, más en la situación de los refugiados". Arias ha vinculado la importancia de la colaboración entre las empresas y las iniciativas innovadoras de la economía social para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por su parte, Noemí Mena, experta en Comunicación Intercultural y Migraciones de la Universidad Erasmus de Rotterdam, ha analizado el valor de la interculturalidad: "La convivencia intercultural es uno de los grandes retos y oportunidades de la globalización, porque si estamos abiertos a conectar y a trabajar con personas de otras culturas estamos apostando por el potencial de la diversidad". Mena ha asegurado que "si las empresas apuestan por la capacitación en comunicación intercultural estamos invirtiendo en nuestro futuro profesional y en una sociedad plural".

Empresas responsables

Durante la jornada, las compañías Alsea, BlaBlaCar, Carrefour y PAZ.AI han compartido su experiencia en la incorporación de personas solicitantes de protección internacional y refugiadas.

Alsea, grupo de restauración que engloba a 11 importantes cadenas, colabora con CEAR desde hace cuatro años a través del proyecto 'En la línea de salida' de Starbucks. "Para nosotros es un programa que transforma vidas, en el que nos miramos todos de igual a igual, comprendiendo la dureza de las historias de vida de quienes tenemos delante, y que, desde el respeto, busca contribuir facilitando el inicio de una nueva vida en el país de acogida", ha manifestado María Escribano, responsable de Sostenibilidad de Alsea.

Carrefour ha incorporado a través de CEAR a 120 personas refugiadas en sus establecimientos. María José Darriba, responsable de Selección de Empleo, y Raquel Peña, técnica de Selección y Formación de la empresa de distribución, animan a aquellas empresas que todavía no conozcan los proyectos que tiene CEAR en el ámbito de la gestión de personas a que se sumen a ellos, porque "nos ayudan a incorporar talento a nuestras tiendas, mejora los equipos y generan orgullo de pertenencia en la plantilla".

PAZ.AI es una startup social que identifica talento refugiado, lo forma y lo pone en contacto con empresas tecnológicas a través de programas de competencias digitales. Como explica Leticia Galdón, CEO y fundadora de la compañía, su modelo se basa en cinco pilares: educación tecnológica, inmersión lingüística, apoyo legal, unidad de mentores y apoyo psicosocial: "Existe un gran talento refugiado en Europa que casa perfectamente con las necesidades de las empresas. Nuestra labor es tender un puente entre la crisis de refugiados y el sector tecnológico".

Una de las empresas con las que colabora es Blablacar. Itziar García, su directora de Comunicación para España y Portugal, ha comentado que "las empresas tecnológicas buscamos perfiles que cada vez son más disputados en el sector: desarrolladores, programadores, perfiles analíticos y técnicos. Además de cubrir una necesidad gracias a empleados cualificados, esta experiencia supone un impulso para la compañía en términos de motivación y de orgullo de pertenencia. Estamos muy satisfechos de los resultados en este primer proyecto piloto junto con PAZ.AI y animamos a las empresas tecnológicas a ampliar el foco en búsqueda de talento para ayudar a promover el talento refugiado".

Empresas sociales y reconocimientos

Las empresas sociales Causas CEAR, Foret y Ephimera también han dado a conocer sus experiencias a la hora de incorporar personas refugiadas o demandantes de asilo en sus plantillas.

Causas CEAR, que tiene como principal objetivo la creación de empleo para personas que hayan pedido protección internacional, dispone de 8 cocinas -3 en Sevilla, 2 en Madrid, 2 en Valencia y 1 en Málaga- que dan empleo a 39 personas, el 71% en condición de refugiados. "Brindarles una nueva oportunidad de empleo hace que la persona sociabilice con sus compañeros de trabajo, se sienta integrada, parte de la sociedad y que el trabajo que desempeña se vea necesario y valorado", ha explicado Enrique León, coordinador de la empresa social.

Foret, la empresa de jardinería y servicios auxiliares del Grupo Heliconia, ha contratado a 6 personas refugiadas a través de CEAR en lo que va de 2019. "Seguiremos dando oportunidades a personas refugiadas porque nos hacen mejores", ha subrayado César Gómez, experto en emprendimiento y consultor socioambiental de la compañía.

Ephimera, una empresa que crea modelos de negocio innovadores, inició la colaboración con CEAR solicitándole personal de hostelería para cubrir varios puestos de trabajo en el restaurante cantina de Medialab-Prado, y ya llevan 10 personas contratadas. María Álvarez, cofundadora de la compañía, ha insistido en la necesidad de que las pymes dejen de tener miedo y se sumen a CEAR para la contratación de personas refugiadas.

Al finalizar la jornada CEAR Madrid hizo entrega de un diploma de agradecimiento a 15 empresas que vienen colaborando durante estos años en la integración de personas refugiadas y solicitantes de protección internacional.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SunMedia lanza un nuevo formato de Display siempre visible 2btube anuncia nuevas producciones premium: una miniserie para Youtube Originals y un largometraje CTAIMA lanza la nueva versión de su software de Compliance Corporativo CTAIMALEGAL Nueva gama de cochecitos inline® de phil&teds 4 tecnologías para comunicarse con el usuario con un estilo friendly, según The Valley