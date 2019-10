El nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado estará listo el primer semestre de 2020

El presidente de Puertos del Estado afirmó que el nuevo marco estratégico de la entidad estará listo para su aprobación durante el primer semestre de 2020, durante su intervención en el Desayuno con el Clúster El Clúster Marítimo Español (CME) celebró este jueves un nuevo Desayuno con el Clúster con la intervención de Salvador de la Encina Ortega, presidente del organismo público Puertos del Estado, quien explicó el nuevo marco estratégico de la entidad que preside, justificando el por qué, para qué y cómo se está realizando el mismo.

Salvador de la Encina se comprometió a tener listo el nuevo Marco Estratégico de Puertos del Estado para su aprobación durante el primer semestre de 2020. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración, y seguirán contando con la participación de todos los agentes económicos y sociales hasta final de año, recibiendo sus consultas y peticiones.

El presidente justificó la necesidad de elaborar un nuevo maco estratégico porque el anterior, si bien ha permitido avanzar mucho, lleva 21 años en vigor “y necesitamos revisar ese Marco para adaptarlo a la realidad de los tiempos”, explicó De la Encina. Se trata de establecer las líneas generales, “actualizar el actual Marco”, y para ello hay que revisarlo para prepararse y afrontar el futuro.

El presidente contextualizó la situación actual de Puertos del Estado comparando grandes magnitudes de ahora con las de hace 21 años: el tráfico de mercancías ha pasado de 290 millones de toneladas a 560 millones, “hemos duplicado el tráfico anual de nuestros puertos”, comentó de la Encina; además, hemos pasado de un tráfico principalmente de graneles a productos semimanufacturados. Respecto al tráfico de pasajeros, este ha pasado de 18 a 36 millones de personas; y el de cruceristas de tres a once millones.

Estos datos reflejan la profunda transformación social y económica que no sólo ha vivido España, sino el mundo entero, y “Puertos del Estado ha sido punta de lanza de esa transformación”, afirmó De la Encina. “No hay duda de que los puertos han experimentado un desarrollo extraordinario”, para toda la economía y la sociedad española.

El presidente destacó en este proceso de transformación el esfuerzo inversor de las empresas y en infraestructuras para la modernización del sistema portuario, matizando que en materia de infraestructuras logísticas la inversión llegó a alcanzar los 1.300 millones de euros anuales y ahora está rondando los 500.

Pero “después de tanto esfuerzo inversor en infraestructuras todo el trabajo no está hecho”, comentó De la Encina, quien destacó la importancia de renovar el marco estratégico precisamente para seguir avanzando y adaptarse al futuro: “Es importante delinear un escenario futuro para no quedarse atrás”. Por ello el presidente abogó por dicha renovación sea cual fuere el gobierno, además de incidir en la importancia de que exista un gobierno operativo que pueda llevar a cabo los cambios legales necesarios para avanzar en esta línea, sobre todo en lo que a materia presupuestaria se refiere. El futuro es conseguir puertos sostenibles, de futuro y que conviven con la ciudadanía, seguros e inteligentes. En definitiva, hay que reorientar su futuro, “para lograr la excelencia y conseguir ese sector estratégico que Alejandro señalaba”, comentó De la Encina, en referencia a la intervención inicial del presidente del CME, Alejandro Aznar, quien reivindicó “la necesidad de que el sector marítimo adquiera la condición de sector estratégico nacional”. Un tema recurrente por parte del Clúster a tenor del impacto socio económico que tiene la denominada economía azul, y donde los puertos juegan un papel destacado. En este sentido, quedó patente la sintonía entre el presidente del Clúster y de Puertos del Estado, pues para ambos no solo es fundamental este sector para la economía española, sino la colaboración entre el sector público y el privado para su desarrollo. Aunque “vamos a seguir apostando por el sector público”, afirmó De la Encina, contarán con el sector privado, fortaleciendo la colaboración público-privada. Una afirmación que Aznar agradeció a De la Encina.

Muestra de esa colaboración es el sistema participativo y transparente con el que se está elaborando el propio Marco Estratégico, explicó De la Encina, con todos los sectores implicados. Tras reconocer la labor de su antecesora en el cargo, que inició el procedimiento de consultas, explicó que actualmente el plan se encuentra en proceso de elaboración.

Fortalezas y debilidades

Dentro de este proceso de elaboración, Puertos del Estado ha detectado las debilidades, siendo la de mayor preocupación para De la Encina la inestabilidad que puede generar en los puertos los problemas de la estiba. Un sector con mucho coste y poca flexibilidad, al que llamó a la responsabilidad para que antes de terminar el año se cierre un acuerdo entre patronal y sindicatos que garantice la paz social. El presidente confía en el papel de los dos mediadores puestos por el Gobierno, para que faciliten el diálogo y consigan llevar la negociación a buen puerto.

En este sentido, el presidente de Puertos del Estado no quiso olvidar el aspecto social del nuevo marco estratégico, afirmando que tiene mucha importancia, porque no cree que se pueda desarrollar sin tener presente este aspecto, y para ello ha contado con los principales sindicatos.

Otras debilidades son los problemas de coordinación entre distintas administraciones implicadas en los procedimientos aduaneros, que llegan a generar cuellos de botella; o la falta de interconexión modal, sobre todo, por ferrocarril, así como su conexión con Europa.

Respecto a las fortalezas, de la Encina las concentró en dos: las grandes infraestructuras y su calidad, y las rutas estratégicas . Fortalezas que quiere aprovechar para desarrollar el nuevo Marco Estratégico.