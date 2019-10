La séptima edición de Turistopía tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Itsasmuseum de Bilbao Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 18:19 h (CET) El próximo día 17 de octubre se celebrará en Bilbao Turistopía, un evento dinámico e interactivo que congrega a reputados especialistas del sector del turismo Bajo el título “Pesca donde hay peces, el viaje del cambio” , tendrá lugar la séptima edición de Turistopía, un evento profesional que congregará por séptimo año a experimentados y pioneros profesionales del sector turístico en una clara apuesta por el turismo y la innovación. La inauguración del evento estará a cargo del Ayuntamiento de Bilbao y Jon Ruigomez, director del Itsasmuseum Bilbao.

Turistopía presentará las ponencias de Carlos Sánchez, Innovation Knowledge and Project Manager de MAPFRE y autor del primer libro sobre el diseño de experiencias turísticas en nuestro país. Sánchez, contará su experiencia en el desarrollo de proyectos y experiencias como mentor de más de 100 start ups de turismo en aceleradoras de turismo.

Luis Sanz, Propietario del Molino Tresgrandas, hablará de su experiencia como gestor de este creativo proyecto que ha recibido numerosos premios a la innovación y ha sido objeto de gran presencia en los medios de comunicación a lo largo de 25 años de éxito.

Otra ponencia relevante en esta edición será la de Taig Mac Carthy, emprendedor en serie y director de Eywa, que compartirá su experiencia como fundador de Gik Live, una empresa que en tres años se ha convertido en la bodega de más rápido crecimiento del siglo.

Iker Fernández, director de la Escuela Self Coaching 360, abordará las dificultades y las oportunidades que ofrece tomar control sobre las decisiones para crecer en el aspecto profesional y en el plano personal.

El acto también contará con la presencia del Director General de Negocio de PANGEA, The Travel Store, Daniel Puertas,que explicará el origen de la idea, su experiencia, modelos de negocio y factores de diferenciación de esta propuesta disruptiva, la agencia de viajes más grande del mundo.

Como colofón final a este evento, Joseba del Valle fundador de la Asociación Cultural Sad Hill, relatará su experiencia en recuperar el cementerio de Sad Hill, set original de la mítica película «El bueno, el feo y el malo» convirtiéndolo en un atractivo turístico internacional. Las entradas pueden adquirirse en www.turistopia.com

Lugar de celebración: Itsasmuseum

Fecha: 17 de octubre de 2019 (de 16.00 a 20.00 hrs)

Compra de entradas: http://www.turistopia.com/

