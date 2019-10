Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad en el Congreso para la Racionalización de los Horarios ARHOE Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 16:06 h (CET) Este Congreso Nacional está promovido por ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, CaixaBank, Banco Santander, Reale Seguros, Pfizer, Sending Transporte Urgente, DCH, Auren Blc, IFMA España, Corresponsables y Ayuntamiento de Madrid (Distrito Retiro). Se celebrará el día 13 de noviembre en Madrid . La inscripción es gratuita a través de la web de ARHOE ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles está ultimando los preparativos del XIV Congreso Nacional,que tendrá lugar en la sede de la Escuela de Organización Industrial, en Madrid, el próximo 13 de noviembre.

Este congreso nacional, con el título ´Usos del tiempo, conciliación y flexibilidad`, pretende ser un punto de encuentro para compartir conocimientos, experiencias y propuestas que favorezcan el cambio cultural que la sociedad española necesita respecto a la optimización del tiempo y la flexibilización de los horarios laborales. Dicho cambio contribuirá a mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la corresponsabilidad, la igualdad entre mujeres y hombres, la competitividad de las empresas y la calidad de vida de las personas.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en el ámbito del trabajo para facilitar la conciliación y aumentar la productividad?, ¿cómo coordinar horarios escolares y laborales? o ¿qué impacto tiene el uso del tiempo en nuestra salud? serán algunos de los temas que se analizarán en el congreso. Asimismo, se dará respuesta a cuestiones de máxima actualidad como ¿qué efectos tienen las nuevas medidas laborales sobre empresas y trabajadores?, ¿quién puede solicitar el teletrabajo o un cambio horario?, ¿cómo se aplica el nuevo permiso de maternidad/paternidad?, ¿el registro obligatorio de la jornada laboral supone un avance o un retroceso?, etc.

Según José Luis Casero, presidente de ARHOE, "con este congreso nacional deseamos seguir avanzando en la sensibilización de la sociedad y en la toma de decisiones por parte de las administraciones y del mundo empresarial, sindical y social, para que la racionalización de horarios, la corresponsabilidad, la conciliación y la igualdad dejen de ser algo a lo que todos aspiramos para convertirse en una realidad cada vez más próxima". Creen, "que es un tema en el que todas las fuerzas políticas están de acuerdo y en el que es un aspecto que nos une a la ciudadanía de este país, por lo que esperamos que después de las elecciones, se pueda liderar desde el Gobierno resultante, un autentico proceso de acción en aras a la racionalización horaria y todas las consecuencias que derivan de la misma", señala Casero.

Programa

En el congreso se desarrollarán dos conferencias tituladas ´Creando conciliación productiva a través de los valores más humanos` y´Registro horario y jornada a la carta: adaptación de las empresas y trabajadores al nuevo mercado laboral´. Además, se celebrarán cuatro mesas de debate en las que se abordará el tema de los horarios desde diferentes puntos de vista: ´Perspectivas de futuro en las organizaciones: conciliación, flexibilidad y productividad´, Impacto de los horarios en las familias y en las personas, ´Igualdad y corresponsabilidad´ y´Tiempo y salud´.

En el marco del congreso también se hará entrega del XIV Premio para Racionalizar los Horarios Españoles en sus tres modalidades: entidad, institución o ciudadano; empresa —grande y pyme—; y medio de comunicación.

Ponentes

Las diferentes mesas de debate serán moderadas por Marta Pastor, directora de Ellas pueden (Radio 5-RNE); Silvia Álava, doctora en Psicología y escritora; Marcos González, presidente de Corresponsables y Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la URJC.

Los ponentes confirmados son: Miguel Ángel Pérez, CEO de Humanos en la Oficina; Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados; Teresa Díaz, directora del Departamento Sociolaboral de CEPYME; Ramón García,country manager de Edwards Lifesciences; Sergio Rodríguez, presidente de Pfizer; Pilar Suárez, directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale Seguros; Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA; Nicolás Fernández, presidente de ANPE; María Teresa López, directora de Investigación y Estudios en Acción Familiar; Laura Peraíta. jefa de la sección ABC Familia; Ana Bujaldón,presidenta de FEDEPE; Carmen M. García, presidenta de la Fundación Woman´s Week; Ana Lamas, presidenta de WomenCEO; Sandra Martínez, coordinadora del Grupo de Trabajo de Conciliación, Igualdad y Corresponsabilidad de Arhoe; Isabel Aranda, doctora en Psicología y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid;Fernando Martínez, director de HWC-wellbeing consulting; María Ángeles Bonmatí, investigadora del Grupo Cronolab de la Universidad de Murcia y Mónica Seara, CEO de Humanas Salud Organizacional

El Congreso, como en ediciones anteriores, será conducido por Ángel Lafuente, presidente del Instituto de Técnicas Verbales.

Sobre ARHOE

ARHOE-Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles es una entidad sin ánimo de lucro, cuyos fines son concienciar a la sociedad sobre el valor del tiempo y la importancia de su gestión, y promover medidas que faciliten una racionalización de los horarios en España. Entre los socios de ARHOE, contamos con representantes de diferentes instituciones y entidades, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos, universidades, sociedad civil, etc.

