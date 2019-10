Avante3 y programa ENFOM@POYO, la diversidad como factor de competitividad de las empresas

Avante 3 con el apoyo de Bankia y Fundación Montemadrid, ha puesto en marcha un programa llamado Enform@poyo para favorecer la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral. La pasada semana tuvo lugar una encuentro de Empresas por la Inclusión en donde han participado tanto empresas como personas con discapacidad que ya trabajan juntos Avante3, con la colaboración de Bankia y Fundación Montemadrid, y con el apoyo entre otros de Auren BLC y la Escuela de Organización Industrial,ha presentado a empresas y organizaciones su programa Enform@poyo dirigido a impulsar, de forma conjunta, la integración de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad.

El programa Enforma@poyo se dirige a la formación, entrenamiento y preparación para el empleo dirigido a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Todo ello para las empresas que saben reconocer la diversidad como elemento que favorece la igualdad y la ventaja competitiva en el mas amplio sentido.

Estos aspectos fueron desarrollados en el encuentro empresarial llevado a cabo la semana pasada con más de 30 organizaciones y en el que participaron explicando su experiencia, empresas como Logista, Grupo Telepizza, Ciset y AMASA.

La gerente de Avante 3, Miriam Ayala, puso de manifiesto un aspecto que debe ser tenido en cuenta en las empresas como es que la diversidad en las organizaciones debe ser un valor y, por lo tanto, formar parte de la estrategia empresarial. Como señaló Ayala, "la inclusión es necesaria para crear empresas competitivas y una sociedad sostenible ya que las personas deben ser el centro de interés, más allá de la natural y necesaria positiva cuenta de resultados".

Y sobre esta base, los representantes de Fundación Montemadrid y de Bankia señalaron la necesidad de promover estos principios solidarios y sensibilizar a las organizaciones, por el bienestar, no solo de las personas que forman parte de la empresa, si no también para mejorar la calidad de vida de la sociedad.

Norberto Jiménez, responsable de Recursos Humanos de Logista, compañía de distribución integral, apuntó la existencia de barreras administrativas hasta para las empresas que, como la suya, contratan a personas con distintas capacidades, incluso para aquellas empresas para las que no es una obligación legal. Su compromiso señaló Jiménez, "trasciende de la contratación de personas, colaborando con AVANTE3 en la realización de talleres, mercadillos, formación, por, para y con las personas con discapacidad intelectual".

Por su parte, Emiliano Fernández,director general de CISET, pyme dedicada a los servicios informáticos para empresas, indicó que con la inserción de este colectivo perseguían, no solo satisfacer necesidades operativas de la empresa, sino también sociales y emocionales, concibiendo estas acciones dentro de su estrategia de responsabilidad social corporativa, de manera real y efectiva.

Nuria Escarpa, socia/trabajadora de Amasa, panadería con 18 empleados, también ha visto en esta colaboración una forma de, no sólo de contribuir socialmente, sino un enriquecimiento tanto personal como profesional para todo el equipo. "Los límites a las capacidades de estas personas lo ponen las empresas, y estos límites en realidad no son tales si no que hay que ser capaz adoptar esta actitud y forma de pensar para obtener todo el potencial de estas personas, que muy frecuentemente sorprende", señalaba la socia de Amasa.

Laura Repullo, socio de Recursos Humanos de Telepizza, señaló que en su compañía han tenido la satisfacción de beneficiarse de las competencias de estas personas, incorporando a los equipos diversidad y posibilitando el desarrollo integral de estas personas y por supuesto "poder contar además con la tutorización y apoyo de los técnicos de Avante 3".

Un encuentro empresarial que además contó con la voz de los trabajadores incorporados a organizaciones y empresas que pudieron explicar sus inquietudes, sus satisfacciones y sus expectativas de desarrollo. Un programa Enform@poyo que escribe la diversidad en mayúsculas porque es fuente de riqueza económica, pero sobre todo fuente de riqueza social.

Acerca de AVANTE3

Avante3 es una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública en el año 2010 que conoce bien el valor diferencial que aportan las personas con discapacidad en el colectivo empresarial y cuenta con una dilatada experiencia en la integración, apoyo y formación de estas personas. Trabajando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual.

En la actualidad, Avante3 tiene más de 170 asociadosque amparan con recursos y esfuerzos este proyecto y, como no podía ser de otro modo, muchas personas con discapacidad trabajan día a día en Avante3.

