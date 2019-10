Mapanda: Aplicaciones para ayudar a los niños en su formación Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 15:26 h (CET) Trabajar la memoria, el vocabulario, la concentración o fortalecer conceptos en materias escolares como las matemáticas, la geografía o los idiomas es posible gracias a las aplicaciones y herramientas online infantiles que existen y que pueden ayudar enormemente a los niños en su formación académica Fun English es una app que emplea distintos tonos y expresiones para que los niños puedan captar las diferencias en la pronunciación del inglés.

Little Writer o ABC Caligrafía, dos apps para desarrollar una correcta caligrafía desde edades tempranas.

Planeta GEO ayuda a los niños a descubrir ciudades, países y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Aún siendo apps con fines educativos, Mapanda recuerda la importancia de un uso responsable de las tecnologías en niños.

Con su ropa interactiva, los niños podrán disfrutar de videocuentos en español e inglés a través del código QR que viene con cada prenda.

En Mapanda se preocupa no solo por la moda infantil y la comodidad de los niños en su día a día, sino también en ayudar en su aprendizaje y formación educativa. Por ello, ofrece y recomienda algunas sencillas apps que les pueden servir, y mucho.

Aprender inglés con Fun English. En su versión gratuita, esta app ofrece a los niños la posibilidad de aprender a leer, hablar, deletrear y escribir en inglés a través de lecciones explicadas de forma nativa y mediante juegos y actividades didácticas y divertidas. Con millones de descargas, Fun English es una app dirigida a niños de 3 a 10 años y con la combinación de voces masculinas y femeninas, con acento británico y americano, y con distintos tonos y expresiones en la forma de comunicar para que así los niños puedan captar las diferencias en la pronunciación del idioma.

En la parte gratuita, la aplicación cuenta con dos lecciones y 16 juegos educativos: desde los colores a los animales. Si realizan la descarga completa de la app podrán encontrar muchas más lecciones para aprender los números, las partes del cuerpo humano, la ropa o los alimentos, entre muchas más acciones y vocabulario. Una forma divertida de aprender inglés jugando. Disponible para iOS y Android.

Aprender a escribir desde pequeños. Para desarrollar una correcta caligrafía hay que dedicar con los hijos mucho tiempo, y qué mejor que hacerlo con aplicaciones como Little Writer o ABC Caligrafía. La primera app, disponible exclusivamente para iOS, está enfocada a niños con edades muy tempranas, ya que éstos a través de figuras y dibujos atractivos deberán arrastrar el dedo o el lápiz táctil de la Tablet o el Smartphone para crear cada letra del abecedario. Por otro lado, ABC Caligrafía, disponible para iOS, contiene numerosas fichas coloridas y divertidas para que los niños aprendan a escribir en inglés, además de contener distintas tipografías sencillas y juegos de pintar y colorear para practicar sus habilidades motrices y direccionales de forma divertida.

Construcción e historia en una misma app. Castle Blocks para Android o Toon Blocks para iOS es una aplicación muy divertida para niños de hasta 8 años. Con esta aplicación los niños podrán construir sobre un lienzo blanco un castillo medieval o un palacio a través de las distintas piezas que necesitan. Tendrán que apilar los bloques para darle forma, incluyendo puertas, murallas y almenas. También pueden crear barcos, paisajes con dinosaurios, guerreros o robots. Toda la imaginación de un niño podrá plasmarse a través de sus dibujos con esta app.

Planeta GEO, para disfrutar aprendiendo geografía. Con esta app, disponible exclusivamente para iOS, los niños a partir de 6 años podrán, a través de juegos interactivos, conocer y descubrir los países y continentes, las ciudades y capitales del mundo, e incluso conocer las banderas y las ciudades y lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ayudar a los niños a disfrutar con las multiplicaciones. Juego de Tablas es una app realmente interesante. ¿Quién no ha sufrido lo difícil que es para muchos niños aprenderse las tablas de multiplicar? Esta aplicación, disponible para iOS, está pensada para niños de a partir de los 6 o 7 años, edad con el que comienzan a aprender a multiplicar. Los distintos ejercicios interactivos ayudaran a los niños a aprenderse las tablas del 1 al 10 fácilmente, gracias a lo atractivo de sus dibujos y colorido. Además, esta app fomenta la motivación en los más pequeños gracias a su sistema de puntos que conseguirán conforme avancen en el desarrollo de esta herramienta. Terminarán por aprenderse aquellas tablas que tanto les estaban costando.

En Mapanda no se quedan atrás, y es por ello por lo que su ropa es interactiva, los niños podrán disfrutar de videocuentos en español e inglés a través del código QR que viene en la etiqueta de cada prenda. Una forma de fomentar la imaginación en los niños y el aprendizaje de valores como la amistad y el compañerismo.

Como se puede ver, existen cientos de aplicaciones para la Tablet o el Smartphone que ayudarán a los niños en su formación. Un complemento perfecto para fortalecer los conceptos que van aprendiendo en la escuela. Aún siendo con fines educativos, se puede entender y creer en el uso responsable de la tecnología en los niños.

