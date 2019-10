smöoy inaugura en Bilbao un nuevo establecimiento "ice cream" que se suma al actual smöoy "yogurt" Comunicae

lunes, 14 de octubre de 2019, 13:55 h (CET) La cadena smöoy, fabricante y líder del yogur helado en España, acaba de inaugurar en Bilbao un establecimiento de la nueva línea de negocio smöoy donde convive el concepto "ice cream" y el actual "yogurt", un concepto diferente en el que incorpora, además de sus reconocidos helados de yogur, un producto que está revolucionando la experiencia del consumidor: un helado tradicional y artesanal hecho en directo en la tienda Smöoy continúa expandiendo así el nuevo centro smöoy ice & cream, el segundo que inaugura este año después de Córdoba, se encuentra en Bilbao, en la calle Hurtado de Amezaga 24 BJ, una zona de mucho tránsito que sin duda hará las delicias de los bilbaínos que se acerquen a degustar el amplio catálogo que la marca presenta.

Con la presentación de esta nueva línea de negocio complementaria, smöoy amplía la gama de productos a disposición de los consumidores. Este nuevo mix revolucionará la experiencia del consumidor que a partir de ahora podrá ver cómo se fabrica el helado tradicional artesanal in situ en el propio establecimiento.

Así, smöoy presenta en Bilbao una nueva variedad de producto que aspira a convertir en una experiencia la idea de ir a comer helado tradicional o helado de yogur. Como no podía ser de otra forma, se trata de un helado tradicional 100% artesanal que se fabrica en vivo y en directo.

Con esta nueva inauguración, smöoy presenta su segundo establecimiento basado en la nueva línea de negocio para 2019, la denominada smöoy ice cream que se suma a la actual smöoy yogurt, para generar el denominado smöoy “yogurt & ice cream”.

Además, la nueva tienda también llega con el cambio de imagen que smöoy ha introducido en esta línea de negocio donde se pueden apreciar importantes cambios visuales de las tiendas. El fabricante español de helado de yogur apuesta por convertir sus establecimientos en lugares atractivos para sus clientes donde degustar los mejores yogures funcionales del mercado (smöoy yogurt), así como los mejores helados tradicionales (smöoy ice cream).

Desde smöoy se han fijado como objetivo continuar la expansión de este nuevo modelo de negocio por todo el mundo. Así en los próximos meses seguirá inaugurando nuevos establecimientos y proponiendo a los consumidores novedosas experiencias basadas en un producto que conocen, cuidan y fabrican desde hace más de 80 años.

Acerca de smöoy

Smöoy es la primera franquicia española que fabrica y vende el primer helado de yogur funcional del mercado: bajo en grasa, rico en fibra, sin gluten y, ahora, fuente de calcio.

Nació en el año 2010 pero cuenta con la experiencia de sus creadores, cuarta generación de una familia dedicada al helado tradicional desde hace un siglo. Dispone también de departamentos propios de I+D+i , de Calidad Alimentaria y de Marketing, que invierten continuamente su esfuerzo en la creación de nuevos productos, en criterios de mejora y en adaptar sus productos a la necesidades del mercado.

La compañía tiene presencia en numerosos mercados internacionales de los cuatro continentes en países como Argelia, Costa de Marfil, Francia, Guinea Conakry, Holanda, Isla Reunión, Italia, Portugal, Reino Unido y Singapur.

A lo largo de su trayectoria, smöoy ha recibido numerosos premios y reconocimientos, tanto por su producto, como por su rápida expansión internacional.

