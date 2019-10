ViajerosPiratas analiza las tendencias de viajes para el 2020 Comunicae

viernes, 11 de octubre de 2019, 13:34 h (CET) El 45% de los españoles ya no quiere viajar en temporada alta y planea realizar al menos dos viajes urbanos en 2020 ViajerosPiratas, uno de los portales expertos en viajes más dinámicos de Europa, ha llevado a cabo, como cada año, su Estudio sobre Tendencias de Viajes, con el fin de conocer cuáles serán las preferencias de los viajeros durante el próximo año 2020. La encuesta, realizada entre 1.744 españoles, revela datos de gran interés acerca de los gustos y planes de los viajeros, así como de los factores que influyen en su toma de decisión a la hora de elegir sus próximos destinos. Segmentación de las vacaciones: adiós a la temporada alta

Son muchos y diversos los motivos que llevan a los españoles a elegir su próximo destino de vacaciones. Sin embargo, la encuesta pone de manifiesto que un 27% de los encuestados se decanta por las ofertas y paquetes de viajes, seguido por otro 27% que se basa en el conocimiento previo del destino y un 22% que se fía de las recomendaciones de familiares y amigos.

Aunque el mes favorito de los españoles para viajar sigue siendo agosto, en los últimos años se ha apreciado una creciente tendencia por evitar la temporada alta en las vacaciones más largas. Concretamente en el estudio de este año, los datos muestran que un 45% de los encuestados de entre 25 y 34 años, empieza seleccionar sus periodos de vacaciones haciéndolos coincidir con la temporada más baja, como son los meses de septiembre o julio, con el fin de evitar las aglomeraciones, la alta demanda y su consecuente incremento en los precios de transporte y alojamiento.

A pesar de esta tendencia a la segmentación, otro de los meses estrella para los españoles sigue siendo abril, marcado por la tradicional Semana Santa y considerado por muchos como el descanso intermedio entre invierno y verano.

2020: Mínimo dos viajes al año y mucho interés por los roadtrips en autocaravana

A la pregunta de cuántas veces planean irse de vacaciones durante el próximo año, un 42% respondió que su intención es viajar al menos dos veces, seguido por un 35% que afirmó tener intención de hacer al menos tres escapadas en 2020.

En cuanto a las preferencias de viajes de los españoles, los resultados de la encuesta revelan que prefieren conocer ciudades nuevas frente a otras opciones como son las playas, el campo, destinos de montaña o incluso destinos selváticos. Un 40% de los encuestados no duda de que sus próximos viajes serán a destinos urbanos que aún desconocen, frente a un 27% que sigue prefiriendo la playa.

Por esto, no es de extrañar que los cinco destinos favoritos entre los españoles encuestados, por orden de relevancia, sean Estados Unidos Japón, Australia, Tailandia y Grecia. Sin embargo, el turismo nacional sigue teniendo su encantado y no deja de estar en los planes de los viajeros, pues el 82% de los españoles prevén realizar, al menos, dos viajes por España durante el 2020. En este caso, las Comunidades Autónomas que generan mayor interés a la hora de hacer una escapada por la península son Andalucía, País Vasco y el Principado de Asturias. Es más, un 81% asegura que planea realizar escapadas por España durante los fines de semana.

¿Qué cómo prefieren viajar? A poder ser, en régimen de todo incluido (42%) y, cada vez más, en crucero (30%). Un dato que llama la atención es la cada día mayor tendencia y gusto por los roadtrips en autocaravana, que ya están en los planes del 26% de los encuestados.

Factores clave del viaje y reparto de gastos según gustos

A la hora de enfocar sus viajes, el bienestar y la relajación siguen siendo el principal objetivo de un 41% de los encuestados, frente a otro 41% que pone un especial interés en buscar actividades culturales que les permitan conocer mejor la ciudad que visitan. Un 10%, más aventurero, se decanta por los viajes de deportes y aventura como son los safaris o los viajes de esquí.

En cuanto al tipo de alojamiento preferido por los encuestados, el tradicional hotel con media pensión sigue liderando el ranking con un 45%, seguido por formatos más novedosos como el Bed&Breakfast (40,81%) y el ya extendido formato de Airbnb (40,75%). Además, el alojamiento es la partida del viaje en la que más dinero invertirán. Otra de las partidas más amplias del presupuesto del viaje irá dedicada a la gastronomía, por encima de otros conceptos como son el transporte o las compras.

Ecoturismo: viajeros cada día más comprometidos con el medioambiente

El ecoturismo se ha convertido en una de las grandes tendencias de viaje en los últimos años. Comprometidos con el cuidado del medioambiente y el respeto por el entorno, cada día son más los viajeros que buscan la manera más ecológica de viajar durante sus vacaciones. En esta línea, a la pregunta de si planean viajar de una manera más ecofriendly el próximo año, un 65,19% de los encuestados respondió afirmativamente.

Para materializar este compromiso, un 52,80% se propone consumir productos locales en su destino, un 43,21% elegirá un alojamiento ecológico y un 15% utilizará la bicicleta como medio de transporte para moverse por la ciudad elegida.

Acerca de ViajerosPiratas

ViajerosPiratas (www.viajerospiratas.es) forma parte del grupo HolidayPirates y es uno de los portales expertos en viajes más dinámicos de Europa. HolidayPirates tiene representación en diez países y en siete idiomas diferentes: España, Alemania, Reino Unido, Austria, Suiza, Países Bajos, Italia, Polonia, Francia y Estados Unidos.

El equipo de ViajerosPiratas cuenta con un grupo de expertos que rastrea la red cada día para localizar las ofertas de viajes con mejor relación calidad-precio. Además, publican a diario promociones y cupones descuento, así como ofertas de vuelo, tren, autobús o coches de alquiler, entre otros muchos servicios. En la revista de viajes de la web, publican diariamente varios artículos y contenidos inspiradores para los usuarios.

El sitio, actualmente, registra más de 30 millones de visitas mensuales y la aplicación se ha descargado más de 10 millones de veces. ViajerosPiratas también está presente en Facebook con más de 10 millones de seguidores, en Twitter y WhatsApp, donde se lanzan las mejores ofertas detectadas por el equipo de expertos del sitio. La nueva aplicación disponible en iOS y Android permite filtrar ofertas por ubicación, destinos y fechas y de recibir notificaciones personalizadas en tiempo real.

HolidayPirates en cifras:

10 portales de reservas en línea disponibles en 7 idiomas

Un equipo de más de 220 personas

10 millones de fans en Facebook

10 millones de descargas de su aplicación

Más de 900.000 suscriptores a su Newsletter Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El blockchain llega al mundo de las agencias publicitarias con la nueva plataforma creativa UNLSHD El 47,9% de los hogares monoparentales españoles en riesgo de exclusión o pobreza, según Fundación Adecco 'En los tiempos de la colonización tardía', un ensayo sobre el peso de la escuela en el sur de Colombia La gestión de recursos con Field Service llega a duplicar el negocio de empresas del sector Energía Casino Gran Madrid de Torrelodones presenta una nueva oferta de ocio única en Europa