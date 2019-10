Bionike aporta 5 consejos para remontar con éxito el bajón otoñal Comunicae

viernes, 11 de octubre de 2019, 13:39 h (CET) Tras los soleados días de verano, llega el otoño, una estación en la que la mayoría de la gente suele acarrear las consecuencias del verano en su físico. En Bionike, la firma de cosmética nº1 en Italia, saben muy bien la mella que puede hacer el otoño en lo que a términos de belleza y cuidado del cuerpo se refiere. Por ello, proporciona 5 tips para remontar el bajón de esta estación, a la vez que presenta sus mejores productos para cabello y piel Ya es otoño, y tras el verano algunas zonas del cuerpo, especialmente el cabello y la piel se ven debilitadas. Por ello, Bionike, la firma de cosmética número uno en Italia, aporta una serie de consejos para remontar el bajón de otoño, a la vez que presenta sus mejores productos para este fin:

Hidratar muy bien la piel: tras el verano la piel se reseca y, además, el aire frío otoñal puede cortarla, ya que cuando la temperatura baja de forma brusca y sopla el viento, es normal que esto pase. Por ello, los expertos recomiendan utilizar cremas hidratantes, tanto en el rostro como en el cuerpo.

Cuidar del cabello: que, al igual que la piel, se ve afectado en verano. Los expertos recomiendan para la caída otoñal una dieta equilibrada rica en huevo, carnes magras y pescado azul, además de diferentes productos de cosmética, como las lociones anticaída.

Aloe vera: el mejor aliado. Éste es perfecto para evitar el envejecimiento prematuro, la sequedad y, además, actúa como iluminador, ya que regenera las células y rejuvenece la piel.

Hacerse un peeling: la piel en verano sufre mucho: el sol, el salitre, el cloro de la piscina, etc. Lo mejor es hacerse un peeling facial y otro corporal en profundidad. Así se eliminarán todas las impurezas y se ayudará a que la piel se renueve.

Tener cuidado con el agua caliente y la calefacción: hay que asegurarse de mantener un nivel adecuado de humedad en casa, pues las calefacciones resecan la piel. Además, las duchas no deben ser con agua excesivamente caliente, ya que ésta elimina la capa protectora defensiva de la piel.

A continuación, los mejores productos de Bionike para remontar el bajón de otoño:

Defence KS Loción capilar anticaída hombre

Ayuda a combatir los factores principalmente responsables de la excesiva caída del cabello y de los problemas de cuero cabelludo despoblado.

Formulada con el exclusivo KETO SYSTEM, asociación de dos moléculas patentadas y basada en la sinergia de ingredientes nutrientes y promotores de la microcirculación cutánea. La loción combate el estrés oxidativo y alarga la fase de crecimiento (anágena) del cabello.

PVP: 77.50 €

Defence B Lucent Crema Facial unificadora

Crema facial de día que proporciona luminosidad y, con su uso constante, atenúa las manchas oscuras de la piel, previniendo su aparición.

Regula la producción de melanina, aportando un tono de piel más uniforme. Además, asegura una protección media (FPS15), contrarrestando el empeoramiento de las manchas relacionadas con la exposición solar diaria.

PVP: 28,94 €

Defence B Lucent Concentrado Uniformador

Tratamiento intensivo para obtener una acción unificadora sobre las manchas generalizadas (por ejemplo, el melasma). De textura fundente, atenúa las discromías cutáneas y proporciona a la piel un tono más uniforme y luminoso.

Además, su especial conjunto de activos actúa sobre la síntesis de la melanina, para obtener una eficaz acción despigmentante.

PVP: 37,50 €

Acerca de Bionike

Fundada en Milán en 1930, Bionike, la marca de cosmética nº1 en Italia, abre en Madrid un templo de la belleza sin precedentes en España, en el que el culto a la piel y su exigente cuidado son las notas dominantes. Todas sus líneas dermocosméticas son compatibles con pieles sensibles, alérgicas y reactivas, ya que han sido formuladas para aliviar problemas cutáneos previniendo su aparición. Las referencias Bionike son altamente eficaces y responden a la Filosofía de los Sin - sin conservantes, sin perfume, sin gluten y testados para el níquel. Esto, sumado a que es completamente gluten-free y Child Labor free, hacen de ella una de las firmas del momento. Todos los productos pueden comprarse en su tienda online, en la física de la Calle Cristóbal Bordiú 48 y en las mejores farmacias.www.bionike.es

Tfno: 91. 033 02 67

Facebook: BionikeSpain Página web: Bionike.es

