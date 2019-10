La colección de sol Guillermina Baeza By Cione deslumbra en Moda Cálida

La colección de gafas ha desfilado este fin de semana en la pasarela de Moda Cálida, en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, convirtiéndose en el complemento perfecto, insustituible, para The past is not gone, la propuesta de trajes de baño de GB para primavera-verano de 2020 Moda Cálida ha escalado peldaños como evento internacional. En la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, su evento más importante, celebrada en el Palacio de Congresos Expomeloneras, en Maspalomas, se dieron cita 39 marcas en la que es la única pasarela profesional de moda baño de Europa.

Guillermina Baeza ha presentado The Past is not Gone, su colección de trajes de baño primavera-verano 2020 para la que las gafas de sol Guillermina By Cione son su alter ego. GB estrenó en la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria una cápsula de seis prendas, además algunas versiones infantiles, añadidas a los modelos presentados en junio en Barcelona. El desfile contó con una escenografía impresionante, desarrollada en una puesta en escena igualmente sobresaliente.

Sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Baño de Gran Canaria, los bañadores de Guillermina Baeza evocaron los icónicos años 90 y sus mujeres atrevidas, llenas de energía, reflejada y expresados con tejidos de lúrex en colores y estampados de ensueño.

En una Barcelona que despertó al mundo en el año 92, para no volver ya a dormirse, Guillermina Baeza hizo su aportación revolucionando la moda de los trajes de baño. De la misma manera que GB supo iniciar un nuevo camino con los trajes de baño en los noventa, vuelve a hacerlo ahora añadiendo el complemento de las gafas a la colección de bañadores, plenamente consciente de que vestir un bañador, o un bikini, es aún más sexy cuando se refleja en los cristales de unas gafas a juego. Este es el espíritu que une Guillermina Baeza by Cione a The Past Is Not Gone.

Las monturas Guillermina Baeza By Cione “son realmente una pieza clave del look”, afirma Belén Larruy, responsable de diseño de GB, en cuya mente siempre estuvo conjuntar prendas de baño y gafas. “Las gafas de sol son un elemento natural de bañadores y bikinis, pero hasta ahora, nunca habíamos tenido la oportunidad de concebirlas como un todo. Poder colaborar con Cione, empresa especializada en el mundo de las gafas, ha sido maravilloso. Los dos equipos nos hemos convertido en la extensión uno del otro”, añade.

David Melián, de óptica Porver, fue uno de los socios de Cione Grupo de Ópticas invitados a presenciar el desfile en Expomeloneras. “La puesta en escena fue impresionante. Las imágenes se sobreponían a la aparición de las modelos, como si fueran saliendo de un carrete de fotos. Espectacular”, decía Melián. Sobre la colección, Guillermina Baeza, el óptico afirmó que “es la alta costura de Cione, que tienes que tener en la óptica, porque nos confiere un toque de distinción y de prestigio detrás del que pueden llegar muchas compras”, termina. Los dos equipos GB y Cione, ya trabajan en una segunda edición.