Un importante hartazgo Jaume Catalán Díaz, Girona Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de octubre de 2019, 11:50 h (CET) No solo existe un importante hartazgo social por la reiteración de convocatorias electorales, también existe una considerable desafección porque las prioridades de los gobernantes no coinciden con las necesidades reales de la gente. España necesita gobernantes con la suficiente altura de miras para dejar de una vez de utilizar el pasado y de agitar la confrontación, y que se propongan avanzar de verdad en la reconciliación y en la construcción de un futuro mejor para todos.

