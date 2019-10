La Universidad de Deusto acoge la Conferencia más relevante a nivel mundial sobre la Internet de las Cosas Comunicae

viernes, 11 de octubre de 2019, 10:02 h (CET) La Universidad de Deusto acogerá entre el 22 y 25 de octubre el evento científico más relevante a nivel internacional sobre la Internet de las Cosas. La 9ª edición de la conferencia internacional Internet of Things (IoT 2019), que se celebrará en su campus de Bilbao, reunirá a 80 investigadores expertos en la materia de más de 12 países La Conferencia internacional Internet of Things (Iot 2019) Esta conferencia, que se celebra desde 2008, es el principal foro para compartir, discutir y presenciar los últimos avances en investigación en todas las áreas de desarrollo relativas a la Internet de las Cosas. En esta ocasión, el congreso está organizado por la Facultad de Ingeniería y su Instituto de investigación DeustoTech, bajo la coordinación de Diego López-de-Ipiña de la Universidad de Deusto y Kyriakos G. Vamvoudakis de la prestigiosa universidad estadounidense Georgia Institute of Technology.

La Internet de las Cosas -la interconexión a través de Internet de dispositivos integrados en objetos cotidianos- se está impulsando cada vez más por la reducción de costes de hardware y el continuo despliegue de infraestructura de sensores y actuadores conectada a Internet en los entornos vitales (ciudad, trabajo, hogar, etc.). La gran relevancia económica y social de estos escenarios de aplicación, en tanto que ayudan a mejorar la salud, la seguridad o la movilidad, entre otras, hacen de la IoT un área de investigación destacada dentro de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

Una cafetera inteligente o la bufanda aficionada al deporte

La Universidad de Deusto, consciente de la importancia de este campo, ha participado en varios proyectos europeos relacionados con el tema. Así, a través de DeustoTech, ha coordinado técnicamente el proyecto H2020 GreenSoul o el plan nacional I+D+i SentientThings, dos iniciativas, dirigidas por el profesor de la Facultad de Ingeniería Diego Casado-Masilla, que ahondan en la mejora de la colaboración entre dispositivos y personas en aras de reducir consumos energéticos innecesarios en edificios públicos o tener comportamientos más saludables.

De la misma forma, desde Deusto Ingeniería y DeustoTech se han lanzado muchos proyectos en el ámbito IoT como una cafetera, un espejo inteligente o una bufanda capaz de medir cuánto apoya una afición a su equipo deportivo favorito. Concretamente, en la Universidad se creó la empresa Symplio cuyo CEO, Iñaki Vázquez, es el actual director del Departamento de Tecnologías Informáticas, Electrónicas y de la Comunicación.

Asimismo, en el ámbito de la localización en interiores, DeustoTech ha contribuido con desarrollos que fomentan la autonomía de los más pequeños y personas dependientes, a través de pulseras inteligentes. La IoT también puede ayudar a comprender mejor el comportamiento de la fauna del entorno. Un ejemplo: DeustoTech ha creado nidos inteligentes capaces de monitorizar en tiempo real el número de veces que un ave entra y sale a buscar comida.

En este sentido, la elección de Deusto como sede para esta importante conferencia en 2019 supone un reconocimiento y espaldarazo a la Universidad por su contribución al avance de la investigación en la IoT.

Programa

La Conferencia de 3 días del 23 al 25 de octubre, será precedida por la organización de dos seminarios de investigación, el día 22 de octubre. En estos seminarios, se abordará cómo los sistemas ciber-físicos pueden ayudar a generar ciudades más inteligentes y cómo la siguiente generación de la web (web semántica) permitirá lograr un mundo más conectado e interoperable; esto es, un espacio en el que sea posible un diálogo continuo entre las cosas y las personas cuya misión sea mejorar los procesos en los que los seres humanos intervienen.

El congreso científico arrancará el miércoles 23 de octubre con una charla a cargo de la prestigiosa investigadora Alexandra Deschamps-Sonsino, una de las personas más influyentes en IoT, que hablará sobre “La Ilusión de la Casa Inteligente”. La jornada de este día se completará con la presentación de trabajos de investigación sobre cuestiones como “aprendizaje máquina”, “computación en la nube y en el extremo” o “seguridad”.

Las sesiones del 24 de octubre comenzarán con la conferencia impartida por. Andy Stanford-Clark, director general tecnológico de IBM en Reino Unido e Irlanda, sobre “La Innovación empieza en el Hogar”. Seguidamente, se darán a conocer estudios relacionados con la “interacción con el mundo real” o “impacto social de la IoT”.

La Conferencia concluirá el 25 de octubre con una tercera ponencia titulada “Habilitando la materia programable: programando y creando objetos a través de micro-robots”, que ofrecerá Benoît Piranda, de la Universidad Bourgogne-Franche-Comté, Institut FEMTO-ST, CNRS (France). Ese día también se darán a conocer trabajos sobre “Aplicaciones industriales” y “Web de las Cosas”. En la clausura participarán representantes de la universidad de Malmö en Suecia, sede de la conferencia de 2020.

Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada

Esta conferencia, patrocinada por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco e IKERLAN, representa un enfoque tecnológico que tendrá gran impacto en las vidas y que se nutre y alimenta de los últimos avances en Ciencia de los Datos y Big Data. La Facultad de Ingeniería respondiendo a esta demanda lanzará el próximo curso dos grados pioneros para atender la creciente necesidad de formar profesionales en estas disciplinas: “Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial” o “Ingeniería Informática + Videojuegos, Realidad Virtual y Realidad Aumentada”.

