Operativo Consulting celebra el décimo aniversario de Avanza-OP y lanza el nuevo programa Impulsa-OP Comunicae

viernes, 11 de octubre de 2019, 10:13 h (CET) Operativo Consulting, empresa encargada de ayudar a empresarios a liderar, organizar, planificar y controlar los negocios con el objetivo de aumentar su rentabilidad, lanza Impulsa-OP, un nuevo programa 100% online Con motivo del décimo aniversario del programa de consultoría presencial y online Avanza-OP, Operativo Consulting lanza un nuevo programa llamado Impulsa-OP, cien por cien online que condensa una gran parte del programa Avanza-OP.

Una gran mayoría de pequeños y medianos empresarios y empresarias no disponen del tiempo y de un método eficaz que les permita gestionar, dirigir y hacer crecer sus negocios de un modo eficaz y altamente productivo. Una de las consecuencias más graves es no poder conciliar la vida personal y familiar con la vida laboral de estos empresarios, porque sus jornadas son interminables y nunca es suficiente.

Esto afecta en muchas ocasiones a la relación con la familia, pero además incrementa los niveles de estrés y ansiedad, generándose una gran insatisfacción. Más de una cuarta parte de las bajas empresariales en 2018 han estado motivadas por el estrés, según la Asociación Española de Especialistas en Medicina de Trabajo.

Operativo, a través de su programa de consultoría Avanza-OP, viene desde 2010 ayudando a decenas de empresarios y empresarias de 45 sectores diferentes a reorganizar su tiempo y su equipo para aumentar la productividad de sus negocios y, de este modo, incrementar la rentabilidad y sentar las bases para un crecimiento sólido y ordenado.

Tras estos 10 años, y gracias al éxito del programa Avanza-OP, Operativo ha lanzado un nuevo programa llamado Impulsa-OP cien por cien online, flexible, cómodo y sencillo que consigue que los empresarios lleguen a incrementar hasta un 30% la rentabilidad de sus negocios, a partir de la reorganización de su tiempo y sus equipos.

Juan Elías Campo, director de Operativo Consulting comenta sobre Impulsa-OP “cuando trabajas 16 semanas con el programa IMPULSA-OP, aprendes a reorganizar tu tiempo y tu equipo con una metodología flexible, adaptada a tus circunstancias y 100% práctica”.

El programa Impulsa-OP está diseñado para empresarios o empresarias con jornadas extensas de trabajo y que no disponen de tiempo suficiente para dirigir sus negocios con éxito. Igualmente está pensado para mejorar el trabajo en equipo, la coordinación y la comunicación entre ellos. En definitiva, está orientado a quienes están buscando la manera de organizar su tiempo y su equipo de un modo más productivo y rentable.

El nuevo programa Impulsa-OP es fruto de la investigación y análisis durante 6 años seguidos de las buenas prácticas de empresas de éxito de diferentes países, estudiando lo que hacen los empresarios de esas empresas de éxito para que sus negocios sean muy rentables. Lo que se concluye, básicamente, es que las empresas que van bien son aquellas cuyos gerentes o empresarios disponen de tiempo suficiente, foco y metodología para planificar y tomar buenas decisiones de futuro, pero en el presente.

El director de Operativo Consulting explica cómo comenzó esta idea de negocio “en 2010 empezamos a ponernos al servicio de empresarios que buscaban mejorar los resultados de sus negocios. Diseñamos para ellos un programa de formación, y entrenamientos, sencillo y práctico basado en las mejores prácticas de las mejores empresas y en nuestra propia experiencia. A partir de entonces hemos ayudado a decenas de empresarios y empresarias de cuarenta y cinco sectores diferentes a reorganizar su tiempo y su equipo para aumentar la rentabilidad de sus negocios”.

Además, habla sobre el papel de sus clientes a lo largo de los años “durante estos años también hemos aprendido mucho de nuestros clientes, lo que nos ha permitido ir mejorando aquel programa inicial con el que empezamos. Ellos son nuestra principal motivación e inspiración”.

Operativo Consulting sigue analizando nuevos casos y ayudando a más empresarios y empresarias a liderar, organizar y planificar y controlar sus negocios. Gracias a los buenos resultados han podido sacar al mercado el nuevo programa Impulsa-OP cien por cien online que seguirá solucionando los problemas empresariales de las pequeñas y medianas empresas.

