La feria Madrid Games Week 2019 se consolida y crece en número de visitantes La cifra de 139.231 de afluencia total estimada supera a la del año pasado (136.000 asistentes), consolidando la feria como referente nacional Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 11 de octubre de 2019, 11:38 h (CET)

El domingo cerró sus puertas Madrid Games Week 2019, la quinta edición de la feria de referencia del sector del videojuego. Del 3 al 6 de octubre 139.231 visitantes* pudieron probar las principales novedades de PlayStation®4 (PS4™), superando así a los 136.000 asistentes visitantes del año pasado y consolidándose como una cita ineludible para fans e industria.



Los asistentes pudieron probar juegos tan esperados como: MediEvil, Dreams, Nioh2, Marvel’s Iron Man VR, FINAL FANTASY VII REMAKE, NBA 2K20, Borderlands 3, Call of Duty® Modern Warfare®, EA SPORTS FIFA 20, Crash Team Racing y GRID.



Junto a los más de 200 puestos de juego disponibles en el stand de PlayStation®, los visitantes pudieron disfrutar de muchas actividades entre las que destacó ALL STARS TOURNAMENT FIFA 20, una actividad solidaria que reunió a los mejores jugadores del mundo de FIFA como: MoAuba, el vigente campeón de la FIFA eWorld Cup 2019, o los españoles Gravesen, JRA Lion y Andonii PM y que se pudo disfrutar a través de Twitch. Por cada tanto marcado, PlayStation® donaba 100€ a la fundación Juegaterapia, siendo 5.200 € la cifra final alcanzada.



Uno de los mejores momentos de la feria tuvo lugar el sábado por la mañana en el TORNEO de eSPORTSUNIFICADOS, donde los pro players LaurixGame, Gravesen y KingRicaR4 se unieron a prometedores jugadores con discapacidad intelectual de Special Olympics en un torneo de exhibición que mostró la capacidad de inclusión y unión que pueden tener los videojuegos.



Ese mismo día, los pro players españoles Gravesen, JRA Lion y Andonii PM también protagonizaron un BEAT THE PRO FIFA 20 donde dieron la oportunidad a los asistentes a la feria de medirse, de igual a igual, con ellos jugando a FIFA 20. Los fans del baloncesto, por su parte, también pudieron disfrutar del reto BEAT THE PRO NBA 2K20 compitiendo contra los mayores ases españoles del título: Cristian Aircriss, RafaTGR y Sergi Ram. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conociendo a … Nico Castro "En el actual contexto de digitalización y mundo conectado las personas nos hemos convertido progresivamente en los protagonistas de la transformación de la era de la información en el mundo" Diez consejos a tener en cuenta antes de dar tus datos en Internet Las claves para asegurarnos de que nuestros datos personales están protegidos en la red Las marcas apuestan por renovar el establecimiento tradicional incorporando soluciones digitales El aumento de las ventas online en sectores como la moda, por ejemplo, no ha devaluado la preferencia del cliente a la hora de elegir a las marcas que cuentan con tiendas físicas Zalando presenta sus probadores virtuales en Madrid El mapping corporal que usan será tan efímero como su 'pop-up' en Malasaña Madrid Games Week abre sus puertas ​Según AEVI, en España existen 16,8 millones de jugadores, de los que un 41% son mujeres, y el sector de no deja de crecer