En el Día Mundial de la Visión, ZEISS subraya la importancia de revisarse la vista en un centro óptico

viernes, 11 de octubre de 2019, 09:21 h (CET) Eso, y el seguimiento de un código de buenas prácticas podrían evitar accidentes de tráfico, ahorrar estrés visual digital y contribuir a evitar el fracaso escolar. Con el fin de poner en valor las revisiones visuales para mejorar la calidad de vida de la población, Carl ZEISS Vision España ha celebrado unas jornadas en las que se ha revisado exhaustivamente con la última tecnología de la marca alemana la vista de todos los empleados Según la OMS, 625 millones de personas viven bajo la amenaza de quedarse ciegas y 2.200 millones no tienen acceso a la salud visual. Las cifras contrastan con el dato de que el 80% de la ceguera es evitable y es muy necesario avanzar en la importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de visión.

Como empresa responsable y proveedor líder de soluciones médicas para el cuidado de la vista y los ojos, ZEISS junto con Christoffel Mission for the Blind (CBM) y otros socios se compromete a garantizar que más personas en todas las regiones del mundo tengan acceso a esta atención, alentando programas de cooperación en doce países de todo el mundo

En España, también hay mucho que hacer. Los conductores con mala visión tienen tres veces más accidentes que el resto de los conductores. Desde el punto de vista de la salud visual, las consecuencias de la digitalización son que cada vez hay más personas miopes o con problemas de vista y la aparición de lo que los expertos llaman Síndrome Visual Informático (SVI). Los menores cuyo rendimiento escolar es más bajo presentan mayores problemas visuales, confirmando que existe una relación directa entre fracaso escolar y problemas de visión.

En la actualidad, Un 23% de la población española no se revisa la vista al menos una vez al año. En el Dia Mundial de la Vision se debe apostar por la concienciación a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado visual para mejorar la calidad de vida. Con ello se podrían evitar accidentes de tráfico, ahorrar estrés visual digital y contribuir a evitar el fracaso escolar.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Visual, ZEISS ha puesto en valor el reto de lograr al menos un revisión anual por ciudadano para conseguir una mejora en los datos de la visión en nuestro país. A lo largo de la mañana del Día Mundial de la Visión, todos los empleados de Carl ZEISS Vision España se han revisado la vista con la última tecnología de la firma alemana, médica y optométrica, para comprobar el estado de su salud visual, "predicando con el ejemplo, también desde nuestra delegación en España", valora Laura Rocha, directora de Marketing de Carl ZEISS Vision España.

Además de incidir en la prevención, con el diseño y la producción de sus lentes oftálmicas, ZEISS contribuye a mejorar la salud visual de los usuarios de gafas en todo el mundo. Con ZEISS DriveSafe, lentes diarias los conductores pueden disfrutar de mejor visión nocturna y en situaciones de climatología adversa, protegerán los ojos frente al deslumbramiento y ayudan a cambiar de enfoque visual fácilmente, rápido y a menudo. Las gafas de uso diario que le harán sentir más seguro.

Para quienes ya son usuarios de corrección visual, tecnologías como Digital Inside o DuraVision® BlueProtect de ZEISS, ayudan a paliar el SVI derivado del uso masivo de dispositivos electrónicos.

En el caso de los niños, y además de abundar en la prevención y en la detección precoz de defectos refractivos, para los que ya usan gafas, una de las formas más simples y eficientes de prevenir, o retrasar, el inicio o la progresión de estas enfermedades relacionadas con los ojos es el uso de lentes con protección UV hasta 400 nanómetros, comenzando en la infancia.

En el Día Mundial de la Salud, ZEISS recomienda al menos una revisión visual al año.



