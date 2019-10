Aire Traducciones ofrece servicios de traducción para internacionalizar negocios

Para que el proceso de internacionalización de una empresa tenga éxito es de vital importancia contar con los servicios de una agencia de traducción profesional. La agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones informa sobre los motivos por los que una empresa necesita servicios de traducción para su internacionalización La internacionalización como proceso de crecimiento natural de una empresa es algo muy común en el mundo global en el que se vive hoy . Gracias a la internacionalización, tanto pequeñas como grandes empresas pueden expandir su negocio hacia nuevos mercados más allá de sus fronteras. En este contexto, es totalmente imprescindible encontrar un buen aliado, como una agencia de traducción e interpretación, con el que poder contar para la traducción de todas y cada una de las partes de las que consta el proceso de internacionalización.

Traducción para negocios

Toda empresa dispuesta a crecer debe abrirse a nuevos mercados. Esto implica conocer no solo ese mercado sino superar las barreras idiomáticas y culturales que lo rodean. En esta situación, como señala la agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones, contar con un servicio profesional que tenga experiencia en las necesidades de traducción y asesoramiento es vital para cumplir los objetivos de internacionalización con éxito.

En el mundo de los negocios muchos son los tipos de traducción que se pueden necesitar. Gracias a sus más de 19 años de experiencia, Aire Traducciones ha demostrado que todas aquellas empresas que han confiado en su agencia para la internacionalización han requerido los siguientes servicios:

Traducción legal y jurídica

Una de las principales demandas de las empresas que se abren al mercado internacional es la traducción de textos de carácter legal y jurídico.

Las empresas que comienzan a operar fuera de sus fronteras necesitan traducir contratos, documentos públicos, informes, memorias, escrituras y otros tipos de documentos de carácter legal con los que poder sentar bases y acuerdos en su nuevo mercado.

En esta situación es de vital importancia, como señala Aire Traducciones, que la agencia de traducción pueda poner al alcance de la empresa traductores especializados en el campo jurídico y con conocimientos sobre las normas y situaciones que rigen el país en el que se quiere operar.

Algunos trámites para internacionalizar un negocio requieren traducciones juradas, de obligada realización por un traductor jurado. De esta manera, ya sean contratos y acuerdos, poderes notariales, decisiones judiciales, contratos financieros, estatutos de empresas o documentación laboral entre otros.

Otros servicios de traducción para la internacionalización

Pero además de la traducción de documentos legales, una empresa que quiera internacionalizarse necesitará otros servicios de traducción, entre ellos, uno de los más comunes es la traducción de los contenidos relacionados con el marketing y la comunicación del servicio o producto que la empresa quiere lanzar al nuevo mercado: folletos, páginas web, packaging y etiquetados, información corporativa… En definitiva, cualquier tipo de documento, sea en el soporte que sea, destinado a informar sobre lo que se quiere vender.

Este tipo de traducción es de vital importancia para el éxito de la internacionalización, tanto es así que, como informa Aire Traducciones:



"Solo traduciendo una página web al inglés, al chino y al español, podemos llegar al 60 % de los usuarios totales de Internet".



Y, desde luego, el tema no es baladí, si lo que se quiere es llevar a cabo un proceso de internacionalización con éxito. Para ello, es necesario ser muy cuidadoso y certero durante el proceso de comunicación y marketing más allá de las fronteras y contar con una buena empresa de traducción. De hecho, los miles de fracasos lo demuestran:

"Una mala traducción o una barrera lingüística insalvable pueden tener consecuencias económicas desastrosas para una empresa".

Tanto es así que, de acuerdo con el informe ELAN realizado por la Comisión Europea, “hasta un 11 % de las pequeñas y medianas empresas europeas (unas 945 000 empresas) confiesa sufrir pérdidas en sus negocios por no romper con éxito las barreras lingüísticas que se les presentan en su actividad comercial diaria”. (Informe ELAN “Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Entreprise”. Diciembre, 2006).

De modo que el servicio de traducción se erige como una necesidad clave en la internacionalización, tal y como demuestra la experiencia y el conocimiento aportado en este ámbito por la agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones.