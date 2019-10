Este Halloween, 'All Saints Wake', el evento más escalofriante del año, vuelve a Final Fantasy XIV online

Es un evento por tiempo limitado con recompensas exclusivas para celebrar la llegada del Continental Circus Este Halloween, los jugadores de FINAL FANTASY® XIV Online están listos para un encuentro espeluznante con la llegada del Continental Circus el 'All Saints' Wake' (El despertar de todos los Santos). "Los aventureros más intrépidos que se internen en los bosques de Gridania entre el 17 de octubre y el 1 de noviembre tendrán la oportunidad de probar su nueva atracción. Pero que tengan mucho cuidado porque puede haber más sorpresas en este inusual Ahriman".

Como parte del evento, los jugadores podrán ganar varios artículos únicos durante el juego como:

Circus Resonator - La montura del Circus Ahriman, un Voidsent creado por Continental Circus.

Carroza de Calabaza - Objeto de decoración exterior.

Anuncio aterrador del 'All Saint's Wake' - Un cartel pintado a mano que anuncia la brujería y los espectros de All Saints' Wake.

Además, también estarán disponibles artículos de eventos anteriores del All Saints' Wake que podrán adquirirse durante el período del evento.

La próxima gran actualización de FINAL FANTASY XIV Online, el Parche 5.1: Vows of Virtue, Deeds of Cruelty, se lanzará a finales de octubre. El productor y director Naoki Yoshida dará a conocer nueva información sobre el parche en la Letter from the Producer LIVE 55 el 18 de octubre a las 12 p.m. BST. Los fans podrán ver la presentación en streaming en el canal Twitch de FINAL FANTASY XIV: www.twitch.tv/finalfantasyxiv

Se invita a los nuevos jugadores de FINAL FANTASY XIV Online a descargar una versión de prueba gratuita para acceder al contenido hasta el nivel 35, crear hasta ocho personajes jugables y experimentar las diferentes razas, clases y jobs jugables sin restricciones en el tiempo de juego. Los nuevos jugadores que deseen disfrutar de la versión de prueba gratuita pueden registrarse en: http://sqex.to/FFXIVFreeTrial

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers es la tercera expansión de FINAL FANTASY XIV Online, y ha recibido excelentes críticas en todo el mundo desde su lanzamiento en julio de 2019. Está repleto de nuevos entornos sorprendentes, nuevos jobs de Gunbreaker y Dancer, las razas Hrothgar y Viera, el sistema Trust y mucho más y, ofrece a los jugadores la posibilidad de disfrutar de contenidos nuevos y antiguos durante cientos de horas.