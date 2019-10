El 54% de los españoles utiliza algún sistema de corrección visual según el CGCOO Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 16:20 h (CET) En el mundo hay 36 millones de personas ciegas y 217 millones con discapacidad visual moderada o grave El jueves 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Visión. Un evento coordinado por la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) desde el año 2000, y que este año está presente en redes sociales a través del hashtag #VisionFirst, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de las revisiones periódicas de la visión, ya que el 75% de la discapacidad visual se puede evitar, tanto con prevención como con diferentes tratamientos.

En el mundo hay 36 millones de personas ciegas y 217 millones con discapacidad visual moderada o grave. Según datos del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), la vista es el sentido más importante para el 92% de los españoles. Y, a pesar de ello, sólo el 40% de la población se somete a revisiones regulares. Razón por la cual las diferentes instituciones internacionales relacionadas con la Optometría y la Óptica Oftálmica no dejen de resaltar la importancia de realizarse controles periódicos.

La vida sedentaria y el uso excesivo de la visión en entornos más cercanos está provocando que cada vez más personas padezcan miopía, lo que convierte a este defecto visual en el más común entre la población de nuestro país. Según un informe del CGCOO, 5 de cada 10 españoles utilizan algún sistema de corrección visual; la mitad de ellos por miopía, un defecto visual considerado como una pandemia, pues la OMS estima que en 2050 la sufrirá la mitad de la población. Se trata de un defecto de refracción que comienza en la edad escolar, se detecta entre 8 y 15 años y la sufren el 62,5% de los universitarios españoles.

Las recomendaciones del CGCOO para minimizarla pasan por: hacerse una revisión anual de la vista, el uso de lentes de contacto como medida para controlar su incremento -no en vano, el uso de lentillas blandas especiales ralentiza su aumento en un 49% de media- y realizar actividades al aire libre.

Consejos muy importantes si se tiene en cuenta que uno de los principales riesgos de los pacientes con miopía elevada es el desprendimiento de retina, una anomalía que los miopes con más de 7 dioptrias tienen un 44% más de riesgo de padecer.

En España, aproximadamente el 54% de la población utiliza algún sistema de corrección de la visión. En concreto, casi 25 millones de españoles usan gafas o lentes de contacto. Las gafas son, con diferencia, las más populares (82% frente al 13% de las lentillas), tanto entre los hombres como en las mujeres de cualquier segmento de edad.

Los más jóvenes son los que optan en mayor medida por las lentes de contacto. Así, más de un tercio de la población de entre 18 y 35 años las utiliza, en exclusividad o además de las gafas, frente a un exiguo 4% de personas mayores de 55 años.

De acuerdo con datos del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, un 45% de los españoles mayores de 18 años no utiliza ningún sistema de compensación visual y solo el 25% de los universitarios españoles disfruta de buena visión.

En temas de visión también existen diferencias de género. Según el CGCOO, las mujeres son más propensas a tener problemas de visión, un 76% frente al 69% de los hombres. Sobre todo si se habla de presbicia, astigmatismo e hipermetropía. No es de extrañar que ellas sean también las que suelan utilizar en mayor medida los sistemas de compensación de la visión.

Por edades, sólo 2 de cada 10 menores de 18 años tienen problemas con la vista, porcentaje que aumenta hasta el 80% en el caso de los mayores de 60 años. Estas deficiencias afectan al individuo de forma integral, no solo por los riesgos de accidentes y caídas, sino también porque conllevan una pérdida en la comunicación y en las relaciones afectivas y sociales que pueden provocar el aislamiento de la persona, así como cuadros depresivos y de ansiedad.

