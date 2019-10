Tres Escuelas de Negocio españolas entre las más prestigiosas en formación online a nivel global Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 13:42 h (CET) El Instituto de Empresa (IE), La Escuela de Negocios y Dirección (Enyd) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) se sitúan en el top ten del Ranking educativo Innovatec que realizado por la Fundación Glocal y The Future Society Spain analiza los programas formativos de las principales escuelas de negocio y centros de formación online de habla hispana. La excelencia docente, la innovación metodológica y la inserción laboral del alumnado en el tejido directivo y laboral han sido elementos analizados El Ranking de Educación Directiva Innovatec es un estudio que tiene como objetivos el análisis de los contenidos formativos, la aplicación de elementos innovadores en las plataformas de educación, la excelencia docente y la adaptación de las instituciones analizadas a las necesidades del mercado empresarial actual. Todo ello, en un marco de importantes cambios en los tejidos empresariales, profesionales y laborales que vienen a marcar la necesidad de adaptación, innovación e impulso de nuevas metodologías y contenidos formativos que sirvan para preparar liderazgos directivos en los campos de la estrategia, la economía digital y verde, la innovación 4.0 o el emprendimiento social, aspectos que hoy marcan la agenda del siglo XXI.

El Ranking impulsado por la Fundación Glocal y la delegación en España del prestigioso Think Tank nacido en la Harvard Kennedy School The Future Society se ha llevado a cabo así a través de un estudio detallado que mediante una metodología de captación de datos de campo , ha venido a puntuar aspectos tales como las modalidades de educación impartidas por las instituciones analizadas, la oferta y amplitud formativa acreditada por agencias nacionales de educación de reconocimiento internacional, así como la adaptación de las propuestas de conocimiento de los centros analizados al marco actual del mercado en los campos de la cuarta revolución industrial , tecnológica y económica actual.

De esta forma, y en el ámbito de LATAM el Ranking lo ocupan centros de referencia como el EGADE -Instituto Tecnológico de Monterey, la UEES Universidad Espiritu Santo de Ecuador o el Centrum PUCP de Perú, instituciones situadas todas ellas entre las cinco primeras posiciones por la puntuación obtenida en los diferentes criterios de análisis llevados a cabo.

Así, y junto a los anteriores aspectos objeto de estudio señalados el Ranking de Educación Innovatec ha valorado en su metodología de puntuación aspectos como el cuadro de docentes de los centros objeto de análisis, destacándose aspectos como el número de doctores /PhD, Directivos o Exdirectivos e Investigadores en las materias de formación directiva que componen las plantillas de los centros de formación. Cabe destacar, la importancia que el presente Ranking ha otorgado de igual forma al posicionamiento de dichos profesionales en espacios de referencia docente, foros, congresos, así como las publicaciones llevadas a cabo por los mismos en los últimos años.

Junto a estos indicadores, otros como la reputación online, las redes sociales o la vinculación de las instituciones analizadas con su alumnado de manera directa durante su formación y posterior a la misma han sido elementos que han configurado la puntuación obtenida por cada centro. Datos que han venido a complementarse además con la incorporación laboral y profesional o las propuestas de innovación metodológica en formación virtual.

El estudio que ha dado lugar al Ranking de Educación Innovatec se ha llevado a cabo a lo largo del año 2019 por un equipo de profesionales e investigadores de reconocido prestigio en el ámbito docente y nace con vocación de periodicidad anual.

La web oficial https://rankingeducacioninnovatec.com/ recoge todos los datos del estudio de ámbito internacional.

MediaKit



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.