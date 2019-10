La Menina de la Fundación ALAIN AFFLELOU se une al día Mundial de la Vision Comunicae

jueves, 10 de octubre de 2019, 13:18 h (CET) La Menina Theia, en honor a la Diosa Griega de la Visión, aterriza en Madrid, en la Puerta de Alcalá, para recordar a todos los transeúntes la necesidad de hacerse revisiones visuales periódicas. Este mes, para celebrar el Día Mundial de la Visión y en el marco de la XX Campaña en Favor de la Salud Visual Infantil que tiene lugar del 9 de septiembre hasta el 13 de octubre, las 1.100 personas que forman ALAIN AFFLELOU han dedicado más de 5.000 horas para ayudar a más de 20.000 niños La Fundacion ALAIN AFFLELOU celebra un año más el Día Mundial de la Visión - una cita fija en el calendario de Naciones Unidas – con el objetivo de centrar la atención mundial en la salud visual diseñando una Menina que recuerde a todas las personas su importancia.

El ayuntamiento de Madrid junto con ACOTEX y dentro del marco de Madrid Capital de Moda promueve por segundo año consecutivo la iniciativa “Meninas Madrid Gallery” desde el 1 de octubre hasta el 8 de diciembre encabezada por Antonio Azzato, quien homenajea a Velázquez con esta exposición en las céntricas calles de Madrid.

La Menina Theia, bautizada así por la Fundación en honor al día Mundial de la Visión, se subastará junto con el resto de las meninas una vez acabe la exposición. La Fundación ALAIN AFFLELOU recibirá parte de los fondos de la subasta para continuar con su labor social en niños y personas en riesgo de exclusión.

A través de sus diversos proyectos, la Fundación ALAIN AFFLELOU tiene como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de la población, ayudándoles a conseguir una adecuada visión.

Para ello, es esencial realizar revisiones periódicas para detectar potenciales problemas y corregirlos con el tratamiento adecuado ya que una visión deficiente limita la calidad de vida de las personas y, especialmente, la de los niños.

Las principales acciones que se realizan desde la Fundacion ALAIN AFFLELOU tienen un fuerte carácter social y están dirigidas sobre todo a los más pequeños. Desde sus inicios, los principales ámbitos de actuación son la lucha contra el fracaso escolar y la concienciación de los padres y profesores de la importancia que tiene la visión en el rendimiento escolar, y la ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en situaciones desfavorecidas que no tienen acceso a un tratamiento óptico adecuado, previniendo y corrigiendo sus problemas de vista.

La XX Campaña en Favor de la Salud Visual Infantil, uno de los proyectos infantiles más importantes de la Fundacion y vigente hasta el 13 de octubre, tiene como principal objetivo la detección temprana de problemas visuales en la infancia para evitar el fracaso escolar. Esta iniciativa ofrece revisiones visuales infantiles a niños de entre 5 y 7 años de forma gratuita y, en caso de necesitarlo, se les entrega gafas graduadas.

Desde el 9 de septiembre, las 1.100 personas que forman ALAIN AFFLELOU han dedicado más de 5.000 horas para ayudar a más de 20.000 niños a través de este proyecto que finalizará el 13 de octubre.

Otro de los proyectos activos de la Fundacion es la segunda edición de “Volviendo a ver” en colaboración con Cruz Roja y Nexo Optics. Esta iniciativa ayuda a los colectivos más necesitados, que no pueden permitirse comprar gafas y que por lo tanto ven afectada tanto su calidad de vida personal como profesional. Los ópticos-optometristas de la firma se encargan de atender a estas personas de forma personalizada a través de una revisión visual exhaustiva y valoran si necesitan llevar lentes graduadas. En el caso de que así sea, la Fundación ALAIN AFFLELOU y NEXO Optics les entregarán gafas graduadas.

Junto a estas iniciativas la Fundacion ALAIN AFFLELOU también se involucra en la investigación científica y en la importancia de la formación de nuevos profesionales de la vista para que la adquisición de los conocimientos del campo óptico esté al alcance de todos, incluidas las personas con menos recursos.

Sobre la Fundación ALAIN AFFLELOU

La implicación de ALAIN AFFLELOU en distintas acciones de responsabilidad social, tuvo como consecuencia la creación en agosto de 2007 de la Fundación ALAIN AFFLELOU.

La Fundación ALAIN AFFLELOU durante estos doce años de labor social, ha dado apoyo a diferentes acciones solidarias vinculadas especialmente a visión & infancia. Sus iniciativas más importantes son el proyecto Volviendo a Ver en colaboración con Cruz Roja y Nexo Optics con el objetivo de ayudar a los colectivos más necesitados, que no pueden permitirse comprar gafas y que por lo tanto ven afectada tanto su calidad de vida personal como profesional, la Campaña Escolar en Favor de la Salud Visual Infantill, una acción a través de la cual se busca la detección precoz de problemas visuales en los niños para evitar así que estos puedan afectar a su rendimiento académico y la Campaña de Protección Solar Infantil, cuyo objetivo es la concienciación sobre los problemas visuales que puede ocasionar el sol en los más pequeños. Desde la Fundación también acometen acciones con partners como ‘El Desierto de los Niños’, caravana solidaria que viaja a Marruecos cada Semana Santa para prestar ayuda en zonas desfavorecidas, el reciclaje de gafas con Lions Clubs International o sus diferentes iniciativas con el grupo RACE para tratar los temas relativos a visión & conducción. Este año además están emprendiendo otros grandes proyectos de la mano de la Fundación A la Par, Ocularis o Save the Children.

