Halloween, la fiesta de disfraces que nunca para de crecer en España según disfracesmimo

La fiesta de Halloween que nunca para de crecer en España, presentan algunas de las mejores ideas para decorar, disfrazarse o incluso ideas de cómo decorar la casa de manera más adecuada y barata Halloween, es esa fiesta de los difuntos que parece querer enterrar a lo tradicional que es siempre ir al cementerio, pues desde hace ya unos años se celebra la noche del 31 de octubre y es la noche más terrorífica. Esta celebración importada de los Estados Unidos, la fiesta del truco o trato, se extiende cada vez más a nuestro país, sobretodo entre los más jóvenes. La noche antes del día de los Difuntos, se ha convertido en una oportunidad para el festejo con disfraces y atuendos terroríficos, oscuros y sangrientos. Así pues Halloween se ha convertido en un evento internacional y para celebrarlo disfrazado con los mejores disfraces que ofrece la página disfracesmimo con una amplia gama de disfraces y accesorios para que sea el mejor Halloween el de este 2019.

Halloween, una fiesta que sigue en crecimiento

Halloween se ha convertido en un evento anual más en el calendario, a la que acompaña su propia campaña comercial, tanto en tiendas online como salas de fiestas. Y es que son muchos los que se disfrazan para esta fecha, una encuesta apunta que se disfrazarán más de un 49% de los españoles. Pero el disfraz no es el producto estrella del Halloween, como si puede serlo en Carnaval, por ejemplo. El producto rey del 31 de octubre en las principales tiendas de artículos de fiesta es el maquillaje y los complementos para hacerse un disfraz propio de lo más terrorífico. Así lo señalan los comercios online en el sector de venta de complementos y disfraces para halloween, así como la web DisfracesMimo.com que ofrece una amplio catálogo para decorar la casa y maquillaje son, sobretodo, sus principales ventas para estas fechas.

Los disfraces de Halloween más terroríficos

Los disfraces para Halloween 2019 tienden cada vez a ser más terroríficos y más relacionados con el terror. Desde Disfracesmimo confirman esta tendencias también en los más pequeños, "quieren lo mismos disfraces que los adultos, zombies, vampiros, monstruos, calaveras etc. se han vuelto los disfraces más vendidos para los más pequeños. Entre los más adolescentes triunfan los disfraces relacionados con series y películas. Y la última novedad en Halloween es que también se comercializan cada vez más con disfraces para perros para ir combinados con toda la familia".

A continuación, unas ideas sobre los disfraces y complementos más terroríficos este Halloween 2019:

Disfraces más terroríficos de este Halloween

Los disfraces clásicos de Halloween son el zombie, bruja, calaveras, momias o vampiro, tanto para hombre o como para mujer. En otros países la tradición no está tan relacionada con terror y por ejemplo los disfraces de superhéroes son también bastantes típicos.

Unos de los personajes que también son muy vendidos son el disfraz de Harley Quinn, uno de los disfraces con más éxito entre las chicas sobre todo las más jóvenes. "El año pasado fue la estrella en ventas, pero este Halloween 2019 va por el mismo camino de ser superventas". Entre los chicos el payaso diabólico (IT) y el de Joker, son algunas de las propuestas más clásicas que siguen causando furor en la noche de Halloween 2019 ya que son los que más terror pueden dar en estas fiestas tan terroríficas.

Otro de los disfraces que más se llevará en Halloween 2019, importado del Día de los muertos en México, es el disfraz de Catrina, que es la señora de la tierra de los muertos.

Las máscaras más terroríficas

Son muchos los que celebran Halloween con una mascara, una tendencia creciente en los últimos años. "Hace unos años las máscaras no se vendían como se venden ahora, por eso la web Disfracesmimo ofrece una amplia gama de ellas para todos los estilos y sobre todo las más terroríficas". Algunas de las máscaras que más se llevan en Halloween son de personajes de terror, así como hombres lobos, zombies, payasos terroríficos etc. Otras máscaras que se venden son algunas como la de La Casa de Papel, Saw, Scream, La matanza de Texas, entre otras.

La mejor decoración para Halloween 2019

La fiesta de Halloween se hace notar también en los interiores de bares, discotecas, locales y casas particulares este 31 de octubre. Algunas de las mejores opciones son arañas, telarañas, calaveras, tumbas, esqueletos y las clásicas calabazas de Halloween, entre otras decoraciones que puedan pasar por la imaginación y entre otras ideas que se pueden ver en el blog de mamaingeniosa.com.