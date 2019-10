La presencia de animales de compañía ayuda a mejorar la salud mental El 68% de las personas mayores se sienten mejor mental y físicamente gracias a su animal de compañía Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 10 de octubre de 2019, 11:29 h (CET)

Tener una mascota ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés. Para demostrarlo, Wamiz ha investigado y analizado los resultados de varios estudios científicos, resumiendo en una infografía algunos datos. Entre los más relevantes, el 68% de las personas mayores se sienten mejor mental y físicamente gracias a su animal de compañía, entre muchos otros beneficios.



Sin duda alguna, las mascotas son una fuente inagotable de cariño. Cuando los propietarios acarician a sus animales, producen oxitocina, lo que les permite estar más relajados y tener una sensación de bienestar. Un estudio realizado en Francia asegura que el 40% de los propietarios encuestados tienen un animal porque se sienten menos estresados.



Las mascotas nos ayudan también a aumentar la autoestima. Nos hace sentir acompañados y queridos. Su efecto en nuestra salud mental es obvio: nos dan afecto y nos brindan consuelo. Con todo el cariño y los beneficios que nos procuran, no es de extrañar que el 62% de los propietarios aseguran haber decidido tener un animal porque los hace más felices.



Tener una mascota también es beneficioso para la salud de toda la familia. Entre los adultos, los perros proporcionan una forma alternativa de apoyo social y aumento de la actividad física. Esto reduce el riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares en un 11% y el riesgo de padecer muerte prematura en un 33%. La presencia de un animal de compañía en casa, y especialmente de un perro, nos hace más activos y, como resultado, nuestra salud mejora. Los propietarios hacen más ejercicio: pasean a su perro, juegan con él y algunos incluso participan en las cada vez más populares en España: las canicross.



Cabe recordar que las enfermedades cardiovasculares hoy son la principal causa de fallecimiento en todo el mundo: cada año mueren más personas por alguna patología relacionada con la salud cardiovascular que por cualquier otra causa. En España, la enfermedad cardiovascular también es la primera causa de muerte, por delante incluso del cáncer y las enfermedades respiratorias, según datos de la Fundación Española del Corazón y la World Heart Federation.



Entre las personas mayores, la actividad física entre los propietarios de mascotas mayores de 65 años aumenta un 12%. Los dueños de los perros caminan un promedio de 30 minutos más a la semana que los que no tienen perro. Esta actividad es suficiente para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para obtener importantes beneficios.



En el caso de mujeres mayores se asocia el tener un perro con una mayor probabilidad de caminar al menos 2,5 horas a la semana. Los investigadores también encontraron que los dueños de perros tenían menos períodos continuos de permanecer sentados en comparación con los demás. Su forma física sería, por tanto, la equivalente a la de una persona 10 años más joven. Es decir, reduce las posibilidades de sufrir enfermedades cardíacas y menos problemas óseos y musculares. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ganadores del premio Nobel 2019: Fisiología o Medicina El premio Nobel, que se otorgó por primera vez en 1901 Cómo afrontar un diagnóstico crónico adverso La mitad de los pacientes españoles se resisten a hacerlo, thyssenkrupp aconseja cómo se debe actuar ante esta situación Cerca de medio millón personas padecen espondiloartritis en España Las espondiloartritis son un grupo de enfermedades reumáticas crónicas que cursan con dolor e inflamación fundamentalmente en la columna vertebral, articulaciones y tendones El uso de cigarros electrónicos agrava los síntomas de asma en los adolescentes Los pediatras alergólogos reclaman campañas de prevención del tabaquismo en niños y adolescentes Investigan tecnologías no invasivas para la detección precoz del cáncer de piel Esta tecnología se aplica por primera vez en España