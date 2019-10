El Método Apollo consolidado en Sevilla para tratar la obesidad Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 15:26 h (CET) Obymed fue pionero en Sevilla en esta técnica y es en la actualidad centro referente a nivel internacional en este procedimiento de endoscopia bariátrica. Se trata de la última técnica destinada a tratar la obesidad que permite reducir la capacidad del estómago vía endoscópica aportando numerosas ventajas a los pacientes El equipo médico de Obymed, dirigido por el Dr. Rafael León Montañés se ha consolidado como equipo referente a nivel internacional en la intervención destinada a tratar la obesidad conocida con el nombre de Método Apollo. El centro especializado en el tratamiento de la obesidad, fue pionero en esta técnica y en la actualidad acumula una gran experiencia en el número de casos realizados, siendo de los pocos equipos médicos en toda España que realiza la técnica bajo un Proctor (formador internacional en la técnica de Método Apollo).

Este procedimiento es similar a la intervención de manga gástrica o tubo gástrico propias de la cirugía de la obesidad, pero con la diferencia de que el procedimiento se lleva a cabo mediante endoscopia, es decir sin cirugía. La ausencia de cirugía supone importantes ventajas para el paciente, entre ellas la disminución de riesgos asociados a la intervención quirúrgica y una recuperación más rápida y cómoda para el paciente.

Con el método Apollo Endosurgery se consigue realizar suturas en la pared del estómago de forma que se reduce la capacidad del mismo. Esta menor capacidad del estómago facilita que el paciente tenga una sensación de saciedad temprana lo que ayuda al paciente a ingerir menores cantidades de alimentos y consecuentemente perder peso.

El Dr. Rafael León de Obymed ha podido contrastar la expansión internacional de esta técnica en sus últimas sesiones formativas que ha impartido en los prestigiosos hospitales de Londres (University College Hospital) y París (Hôpital Européen Georges-Pompidou)-- “El Método Apollo ha supuesto una nueva forma de tratar la obesidad menos invasiva pero comparable en términos de resultados y efectividad a las técnicas de cirugía de la obesidad, por tal motivo no es de extrañar que cada vez más pacientes demanden esta técnica. Este hecho ha llevado también a que cada vez sean más los profesionales médicos digestivos los que solicitan formarse en esta técnica para poder ofrecer así este tratamiento a sus pacientes. En los últimos meses he tenido el placer de participar en numerosas formaciones nacionales e internacionales y asistido a congresos y cursos en los que la técnica ha despertado sin lugar a duda mucho interés entre otros profesionales del tratamiento del sobrepeso y la obesidad”.

De este modo, el Método Apollo se ha convertido en una nueva y esperanzadora opción para tratar la obesidad, que junto al sobrepeso están considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una enfermedad crónica multifactorial y tendente a la recidiva, suponiendo así la gran pandemia del siglo XXI.

Desde Sevilla, el equipo multidisciplinar de Obymed compuesto por médicos especialistas, nutricionistas, psicólogos y readaptadores físicos, pone a disposición de los pacientes su experiencia y todas las técnicas más novedosas mínimamente invasivas, ya sean endoscópicas o quirúrgicas, para un tratamiento personalizado e integral del sobrepeso y la obesidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.