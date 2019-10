Alejandro Gómez e Isabel González ganaron el MTB Desafío La Torrecilla en Arbancón (Guadalajara) Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 14:14 h (CET) El que fuera vencedor del Circuito MTB de Guadalajara en su pasada edición se alza con el triunfo de manera holgada en la localidad serrana. Isabel González consigue el primer puesto de su categoría a pesar de ser la primera vez que pedalea por la zona Alejandro Gómez, del equipo Biketime, ha entrado en primera posición en la meta de la VI ruta MTB Desafío La Torrecilla, prueba disputada en el día de ayer en el entorno de Arbancón sobre una distancia de 53 Km. Gómez, completó el recorrido en un tiempo total de dos horas, tres minutos y cincuenta y nueve segundos, en una ruta que definió como “dura pero de poca dificultad técnica “.

Por su parte, Isabel González, corredora del Torrejón Sport Team, se proclamaba vencedora de la carrera en la categoría femenina. La torrejonera admitía que la ruta le ha sorprendido muy gratamente, tanto por las características orográficas y paisajísticas de la zona como por la organización de la prueba.

El recorrido de esta prueba ha discurrido por algunos de los más bellos parajes del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara, con salida y llegada en Arbancón y atravesando lugares tan emblemáticos como el paraje de La Torrecilla o los despoblados de Jócar y Fraguas.

A las diez de la mañana 180 corredores realizaban una primera salida desde la Plaza de la Iglesia de Arbancón, aunque el pistoletazo oficial se daba ya a las afueras del pueblo.

Tras realizar la primera mitad de la ruta, un pequeño grupo encabezado por Alejandro Gómez comenzaba a marcar distancia con respecto al resto del pelotón, arañando de ese modo los segundos necesarios para plantearse el resto de la carrera e incluso para conseguir llegar a meta en primera posición con una cómoda ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores.

Segundos después, Fernando Baraza cruzaba la línea de meta tras no haber podido soportar el ritmo impuesto por el vencedor durante los tres últimos kilómetros, y lo hacía seguido de Rafael Revuelta, que entraba entre los primeros clasificados a pesar de reconocer que el de Arbancón no es el circuito que mejor se adapte a sus características como corredor.

En la categoría femenina, Isabel González conseguía entrar la primera en línea de meta tras haber pedaleado durante dos horas, cincuenta y siete minutos y quince segundos. Minutos más tarde, Isabel Aparicio, del Bike Time, rebasaba la meta de una carrera en la que desde el principio había sabido desmarcarse de su más inmediata perseguidora para afrontar el resto de la carrera prácticamente en solitario.

El recorrido

La prueba partía de Arbancón por el camino que conduce hasta la ermita de la Virgen de la Salceda y los parajes conocidos como los Llanos, límite natural donde el comienzo de los pinares anuncian el límite natural del Parque de la Sierra Norte de Guadalajara.

A partir de ese momento, la ruta discurrió por la Cañada Real de la Puerta del Sol hasta cruzar la carretera GU-143 y tomar dirección al paraje denominado de La Torrecilla lugar donde, aún hoy en día, se pueden visitar los restos un bunker construido y usado durante la Guerra Civil española, en un paraje que ofrece una espectacular panorámica.

La carrera continuó serpenteando por una pequeña senda hasta llegar a las pistas forestales que conducen a los despoblados de Jocar y Fraguas, lugar donde se encontraba instalado el primero de los avituallamientos, al lado del paraje conocido como Fuente Tonta.

Desde allí, los corredores continuaron por la Sierra Gorda hasta llegar a las proximidades de la localidad de Semillas, punto desde el que se retomaba la dirección que les condujo de nuevo al entorno de Fraguas y el segundo punto de avituallamiento en ruta.

La carrera concluía atravesando los los parajes de Carrallano para, posteriormente, adentrarse en el casco urbano de Arbancón, donde esperaba el arco de meta que daba conclusión al recorrido.

Satisfacción por la consolidación de la prueba

En nombre de la organización de la ruta MTB Desafío La Torrecilla, el alcalde de Arbancón, Gonzalo Bravo, se mostraba satisfecho por el incremento del número participantes que han acudido a esta prueba en la presente edición así como por la animación que la misma ha traído a su localidad.

Bravo, además, aprovechaba para recordar que la prueba lleva tres años siendo una más de las que componen el Circuito MTB que organizan la Diputación Provincial de Guadalajara, la Federación de Turismo de Castilla – La Mancha y el club MTB de Pastrana.

No obstante, el Alcalde del pueblo anfitrión de la prueba, aprovechaba para sugerir la posibilidad de realizar “algunos cambios” en el calendario de pruebas ciclistas que se realizan en la provincia para conseguir mantener el atractivo que para los corredores supone el participar en ellas.

Las clasificaciones individuales, general y por equipos se pueden consultar en el siguiente enlace: clasificaciones.

Ver galería carrera

Ver galería podium

Ver clasificaciones

Vídeos

Alejandro Gómez, después de ganar en Arbancón



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.