Uponor lanza Smatrix Pulse, un nuevo sistema de control para soluciones de Climatización Invisible

miércoles, 9 de octubre de 2019, 13:42 h (CET) Con conectividad inteligente en el hogar, fácil de controlar desde el teléfono móvil y asistentes de voz , fácil de instalar gracias al asistente de instalación interactivo paso a paso, altamente seguro, con la última tecnología de encriptación en la nube incluida, y mejora de la eficiencia energética gracias a la innovadora tecnología de autoequilibrado y las funciones de análisis inteligente Uponor Smatrix Pulse es una extensión de la tecnología de control Smatrix desarrollada por Uponor con el fin de dar respuesta a la creciente importancia de los sistemas domésticos inteligentes conectados. El nuevo sistema de control individual de la temperatura de la habitación no solo está equipado con la innovadora tecnología de autoequilibrado, el análisis inteligente y las funciones de confort adaptables, sino que también incluye compatibilidad con varias aplicaciones para el hogar inteligente como el control de voz de Amazon Alexa y el asistente de voz de Google. El asistente de instalación está integrado en la aplicación Uponor Smatrix Pulse, que guía a los instaladores de manera intuitiva a través del proceso de instalación. Uponor Smatrix Pulse está configurado tanto para edificios nuevos como para renovar instalaciones existentes, reduciendo el consumo de energía hasta en un 20%.

Uponor Smatrix Pulse es un sistema inteligente de control de temperatura ambiente para calefacción y refrigeración radiante en edificios residenciales. El sistema cuenta con el módulo de comunicación, que permite el acceso local o remoto con la aplicación Uponor Smatrix Pulse y crea la conexión con la nube Uponor. La nube, a su vez, permite la integración del sistema de control de temperatura en sistemas domésticos inteligentes. Uponor Smatrix Pulse se integra tanto en instalaciones inalámbricas como cableadas y puede controlar otros sistemas como equipos de aire complementarios o sistemas de suelo eléctrico en baños.

Más funciones y automatizaciones actualizadas

Uponor Smatrix Pulse se puede conectar al router por cable o por Wi-Fi. La conexión de Internet a la nube se crea a través del router a través de un cifrado seguro que incluye un modo de seguridad en caso de cortes (de energía). Las funciones adicionales para el sistema Uponor Smatrix Pulse incluyen acceso a la nube, por ejemplo, administración de múltiples sistemas, notificaciones push inteligentes, mantenimiento remoto e integración en sistemas domésticos inteligentes, así como actualizaciones automáticas con la seguridad de datos más estricta posible. Sin embargo, el enlace a la nube también se puede desactivar, y el sistema y la aplicación aún se pueden usar a través del Wi-Fi local.

La aplicación Uponor Smatrix Pulse permite una fácil instalación y facilidad de uso

La sencilla arquitectura del sistema y el asistente de instalación interactivo en la aplicación Uponor Smatrix Pulse apoyan el trabajo del instalador para configurar el sistema paso a paso a través de instrucciones intuitivas. Los textos de ayuda en la aplicación son accesibles para el usuario final a través de un (i) icono que ofrece un nivel máximo de facilidad de uso. Usando un teléfono inteligente, es posible acceder fácil y convenientemente al sistema y llevar a cabo análisis de control completos en cualquier momento y desde cualquier ubicación a través de Wi-Fi o Internet. Uponor Smatrix Pulse también puede ser manejado fácilmente por voz usando Amazon Alexa o Google Home.

Optimización de la energía

Si bien el equilibrado hidráulico manual solo considera las condiciones iniciales, la función de autoequilibrado integrada en el módulo de control Uponor Smatrix Pulse funciona automáticamente para adaptar continuamente la cantidad de agua requerida para la estancia. Cualquier cambio en el sistema o la sala en las condiciones de dicha estancia, no requiere ningún nuevo cálculo o ajuste por parte del instalador. Los ajustes realizados por la función de autoequilibrado se implementan varias veces al día, lo que garantiza temperaturas de suelo más uniformes y tiempos de respuesta más rápidos en comparación con cualquier sistema on/off convencional. Por lo tanto, el equilibrado balanceo manual ya no es necesario, ya que Uponor Smatrix Pulse siempre garantiza la máxima precisión de temperatura con el menor consumo de energía. Uponor Smatrix Pulse también puede controlar eficazmente las necesidades de refrigeración, según sea necesario ("Refrigeración lista"). En tales casos, el sistema funciona a la inversa. Al igual que cuando se opera en el modo de calefacción, la función de equilibrado automático garantiza que cada habitación cuente con la cantidad justa de refrigeración.

Se pueden conectar hasta seis termostatos de habitaciones y ocho actuadores. Esta capacidad se puede ampliar con módulos complementarios para seis termostatos adicionales y seis actuadores térmicos. Se pueden gestionar hasta cuatro módulos de control. Los termostatos de diseño Uponor Smatrix Style (ultrafinos) miden con precisión la temperatura en cada habitación y se integran con el sistema de control cuando se necesitan o desean ajustes de temperatura.

Uponor es un proveedor líder internacional de sistemas y soluciones para el suministro de agua potable, Climatización Invisible (soluciones radiantes) de bajo consumo energético y sistemas para el segmento de obra civil. La compañía presta servicios a una variedad de mercados de construcción, incluidos los residenciales, comerciales, industriales y de ingeniería civil. Uponor emplea a unos 4.100 empleados en 30 países, principalmente en Europa y Norteamérica. En 2018, las ventas netas de Uponor alcanzaron casi 1.200 millones de euros. Uponor tiene su sede en Finlandia y cotiza en el Nasdaq Helsinki. - www.uponor.com

www.uponor.es

