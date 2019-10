Con la app Navily es posible navegar todo el año con total seguridad Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 12:13 h (CET) Octubre es uno de los mejores meses para disfrutar de la navegación. Navily, el Tripadvidsor© del mar permite disfrutar del mar más allá del verano Aunque para muchos navegar sea sinónimo de verano, muchos amantes del mar consideran octubre uno de los mejores meses para disfrutar del mar, ya sea en velero o en barco a motor.

Como explican los responsables de Navily, para muchos el Tripadvidsor© del mar, son muchas las ventajas de navegar en octubre, frente a los meses veraniegos. “En primer lugar, la meteorología es más mucho más estable; especialmente en la costa del Mediterráneo, donde en julio y agosto son muy frecuentes las tormentas” explica Edouard Fiess, co-fundador de Navily.

A partir de mediados de septiembre, la temperatura ambiente y del agua se estabilizan facilitando las travesías con menos posibilidades de sustos por tormentas de verano. Además, a bordo de un barco se agradece que el calor no sea tan sofocante como en verano y la temperatura nocturna resulta más agradable con brisas frescas,

Huir de las aglomeraciones de la temporada alta es otra de las ventajas de navegar en esta época del año. “Uno de los mayores placeres de navegar es descubrir parajes aislados, a los que no se puede acceder fácilmente por tierra, y disfrutarlos lejos del bullicio", afirma Fiess. Esta tranquilidad resulta cada vez más complicada de conseguir en las costas más deseadas durante julio y agosto. Una vez pasa el punto álgido de la temporada, es más sencillo disfrutar en soledad de estas zonas. Así como se podrá encontrar mesa libre en terrazas en las que en pleno agosto sería imposible; los mejores amarres y fondeos, también están disponibles. Además, a un precio habitualmente más bajo.

Esta temporada, la aplicación Navily, (www.navily.com)que permite organizar las escalas de la ruta con total comodidad desde un dispositivo móvil; lanzó una nueva versión mejorada con nuevas funciones muy útiles como la previsión del tiempo: el pronóstico del tiempo en fondeaderos y puertos para las próximas 72 horas. Además, combinando los datos meteorológicos y la información sobre la protección de los fondeaderos, dan una puntuación por protección para cualquier punto de anclaje incluido en Navily. Su sistema de análisis de las predicciones de oleaje y viento (velocidad, altura, ángulo, explosiones...), compara la protección ofrecida por un anclaje y le da una puntuación.

La nueva version de la app de Navily cuenta con un nuevo sistema de reserva, que ha sido totalmente renovado, permitiendo más flexibilidad en la anticipación y la duración de las estancias para comodidad de los usuarios. Los usuarios también podrán comunicarse con los puertos fácilmente mediante la función de mensajería. Además Navily ha eliminado las comisionessobre las reservas para hacer todavía más accessible la navegación para sus usuarios.

Con 120 000 usuarios; 10.000 fondeaderos; 2.300 puertosy más de 35.000 comentarios compartidospor su comunidad, Navily se ha convertido en la guía costera comunitaria líder en Europa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.