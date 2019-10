Bluevert propone el bálsamo reparador como aliado para los labios agrietados en invierno Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 11:23 h (CET) Con la caída de las temperaturas y la llegada del frío la piel de los labios tiende a sufrir más y se agrieta. El bálsamo reparador de Bluevert es el aliado perfecto para protegerla de las inclemencias climatológicas Cada invierno, con la llegada del frío hay un producto que no puede faltar en el bolso para proteger los labios, se está hablando de un buen bálsamo labial.

Durante esta estación, la piel está más expuesta a las adversidades del clima y los labios suelen ser los grandes olvidados de la rutina de cuidado diario. Con la aparición de las bajas temperaturas suele llegar la aparición de labios secos y agrietados. El viento, el uso de la calefacción y los cambios bruscos de temperatura son otros de los factores que favorecen la aparición de la sequedad labial. Esta es una sensación molesta, ya que la piel del labio tiende a desprenderse debido a la sequedad y el labio puede llegar a sangrar e infectarse.

Características de la piel de los labios

La piel de los labios es mucho más sensible que la piel de otras partes del cuerpo y suele estar expuesta a todo tipo de factores externos, por esta razón las consecuencias de un clima desfavorable son visibles en los labios antes que cualquier parte del cuerpo. Además, los labios están recubiertos por la piel de transición. Este es un tipo de piel que carece de estrato córneo. La piel del labio es similar al revestimiento interior de la boca pero con la diferencia de que no está protegido e hidratado. Otro dato a tener en cuenta es que la pérdida de agua, en esta área es mayor que en otras partes del cuerpo.

¿Cómo luchar contra la sequedad labial?

Uno de los factores más importantes para evitar la sequedad y el agrietamiento de los labios es la prevención. La introducción de un buen bálsamo labial con sustancias emolientes en la rutina de cuidado diario, ayudará a evitar que aparezcan las sequedades y el agrietamiento, actuando como un escudo protector frente a los factores externos.

Dentro de la línea la Surête, de la firma de alta cosmética Bluevert, se creó el Baume Réparateur Absolu. Este es un bálsamo reparador absoluto transversal compuesto por Plasmarine ™- un complejo celular presente en el fitoplancton marino, AHA’s, colágeno y aceites vegetales para tratar las zonas ásperas, con descamación y/o sequedad extrema. El Bálsamo Reparador Absoluto tiene una textura cremosa con aroma a incienso enriquecida con 8 potentes activos que ayudarán a recuperar rápidamente las zonas más castigadas. Además, protege la piel de los labios gracias a su acción antinflamatoria. Es ideal para tratar zonas ásperas, con descamación y/o sequedad extrema. Aplicando una pequeña cantidad se obtienen resultados inmediatos. Un última ventaja de este bálsamo es que puede ser utilizado para sequedades en todo el rostro y el cuerpo.

