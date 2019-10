Aplicaciones modernas con pavimento impreso, según Strata Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 10:58 h (CET) El uso de materiales cada vez más duraderos y decorativos ha llevado al pavimento impreso a un nuevo nivel. Hoy, no solo se utiliza para garajes y suelos exteriores Desde que apareció, el pavimento impreso se ha convertido en una de las soluciones más utilizadas para suelos exteriores y de alto rendimiento. Cada vez es más común verlo en zonas de paso al aire libre, como jardines y parques. Además, se están comenzando a desarrollar nuevas aplicaciones para este pavimento, aprovechando sus posibilidades decorativas y su alta resistencia. En http://stratapavimentos.com/ se pueden ver muchos ejemplos de ello.

Lo más tradicional, suelos exteriores

Jardines, aceras y caminos son sin duda las aplicaciones más habituales en las que se piensa cuando se habla de pavimento impreso. Aunque hoy las posibilidades a nivel decorativo casi no tienen límite, con diseños y colores para todos los gustos.

Adoquines, piedras e incluso tablones de madera son algunos de los diseños en los que se pueden encontrar estos pavimentos. Con ellos se crean composiciones de gran belleza, adaptadas a todo tipo de estilos. Se logra una integración completa en áreas en las que se busca crear un ambiente acogedor, como parques públicos, zonas ajardinadas, caminos, etc.

Espacios interiores

Una aplicación más novedosa que se puede encontrar en stratapavimentos.com es la de cubrir suelos en zonas interiores de centros comerciales, garajes y sótanos. Uniendo las ventajas de un suelo de hormigón duradero y el efecto decorativo que proporciona este pavimento.

Por eso, son cada vez más los espacios en los que se puede ver pavimento impreso. Por ejemplo entradas de edificios, áreas de trabajo o salas de exposiciones. Todos estos son lugares en los que además de un suelo resistente se necesita que sea seguro, algo que se obtiene gracias a la impresión y el tratamiento que recibe el pavimento para su uso.

Lo último: pavimento impreso en paredes

La innovación no para, y en la actualidad se siguen estudiando nuevas aplicaciones para el uso de pavimento impreso. Lo último es revestir las paredes con este material, creando composiciones tanto o más decorativas que las de los suelos.

En muchos edificios se está viendo este tipo de revestimiento, que además de decorar protege al resistir los cambios térmicos, la humedad y la acción del sol directo. También se puede utilizar para viviendas particulares y comercios, tanto dentro como fuera.

El interior de garajes, muros de jardines y muchos otros espacios se pueden decorar y reforzar con este material, cada día más versátil y de múltiples aplicaciones, como se puede apreciar ya en muchos lugares.

Profesionales de pavimento impreso

Sea cual sea la aplicación que se busque, es importante contar con profesionales que garanticen los mejores resultados. De este modo no solo se consigue el máximo a nivel decorativo, sino también una larga vida útil, con lo que la inversión se amortiza y aprovechar durante más tiempo.

Strata Pavimentos fabrica pavimentos de alta calidad para decoración de exteriores e interiores. No solo en hormigón impreso, sino también con materiales innovadores, adaptados a las nuevas necesidades y exigencias de estilo que se están imponiendo.

Con unos acabados de primera, se puede encontrar la opción personalizada que mejor se ajusta al estilo que se busque.

