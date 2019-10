Queso Adictos recuerda las variedades de quesos prohibidos a las embarazadas Comunicae

miércoles, 9 de octubre de 2019, 10:41 h (CET) El queso es un alimento que suscita mucho interés entre la población pero que puede ser perjudicial en determinadas circunstancias personales, entre las que se encuentra una muy habitual, el embarazo, según recalcan desde Queso Adictos Las mujeres embarazadas cuentan con una serie de alimentos prohibidos en su dieta para que no afecte de ninguna manera el desarrollo de su gestación; el queso, como lácteo que es, ocupa una parte importante en este listado negativo, debido a que el proceso de elaboración de aquellos artículos vetados puede facilitar la aparición de agentes patógenos indeseados.

Por ello, antes de comprar queso online, se deben tener en cuenta una serie de pautas fundamentales para que el queso que se vaya a disfrutar no suponga ningún peligro.

En general, se puede decir que las embarazadas tienen tajantemente prohibidos los quesos que se hayan fabricado mediante leche cruda, es decir, sin un proceso de pasteurización que haya tratado térmicamente la materia prima para acabar con las posibles bacterias negativas.

El queso, sin embargo, ocupa una pieza fundamental en la dieta de aquellas mujeres en gestación, puesto que aportan grandes dosis de calcio al organismo más que necesarias para fortalecer la estructura ósea tanto de madre como de bebé.

Quesos prohibidos para las mujeres embarazadas

El principal enemigo en los quesos durante el embarazo es la listeriosis, una enfermedad provocada por la bacteria Listeria Monocytogenes, que redunda en una bajada de defensas de la madre que afecta considerablemente a su salud.

Además del peligro de esta bacteria, también existe riesgo si el artículo en cuestión contiene una alta humedad o bajos niveles de acidez.

Así, los quesos prohibidos serían los frescos, los brie, los camembert, los azules o los feta, debido a las características propias de cada una de estas variedades.

Entonces, ¿qué quesos puede comer una mujer embarazada?

No todo está perdido para aquellas mujeres que están en periodo de gestación y son amantes del queso de calidad; existe una larga lista de variedades de quesos permitidos, ya sea por elaborarse con leche pasteurizada o los que no se suponen con grandes riesgos para la salud de madre e hijo: el mozzarella, queso crema, emmental, parmesano, cheddar, provolone o gruyere son algunos de los ejemplos de quesos inocuos para las mujeres en estado.

