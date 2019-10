A L´interieur de Bluevert, la belleza que viene desde adentro Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 17:52 h (CET) Los nutricosméticos juegan un papel fundamental a la hora de lucir una piel tersa y radiante. En este artículo se explican los beneficios para la piel del nutricosmético A L´interieur de Bluevert Hoy en día, con el estrés de la vida cotidiana, muchas personas no practican ejercicio y tienen una dieta desordenada. Esto hace necesario un aporte extra de nutrientes para mantener la piel joven y retrasar el envejecimiento.

Los nutricosméticos son complementos alimenticios naturales de origen vegetal o animal que se suministran en dosis orales para mantener una dieta saludable y favorecer la belleza, gracias a los activos de los que está compuestos. Los nutricosméticos ayudan a mejorar el aspecto del cabello, uñas y piel protegiéndolos y manteniéndolos en buen estado.

Es muy importante aclarar que los nutricosméticos no son medicamentos y que no tratan dolencias ni patologías. Estos complementos alimenticios simplemente potencian el buen funcionamiento de la piel y el cabello, realzando su belleza.

Tener una piel bonita es sinónimo de salud y juventud. Los nutricosméticos pueden ser usados como tratamientos complementarios a los tratamientos de belleza, consiguiendo mejores resultados a largo plazo.

A L´interieur de Bluevert

Bluevert ha desarrollado este nutricosmético global y único en el mercado para purificar, proteger, renovar y dar firmeza a la piel. A L ´interieur es un complemento nutricosmético de origen vegetal que contiene todos los ingredientes necesarios para proteger la piel de la oxidación, ayudando a hidratarla desde el interior. Además, este complemento aumenta la elasticidad de la piel y reduce las arrugas. Como resultado, la piel se revela más saludable y luminosa.

Ingredientes:

A L´interieur de Bluevert contiene:

Microalga Chlorella pura del Atlántico Norte

La Chlorella Marina es un microalga que posee propiedades purificantes ya que elimina las sustancias tóxicas que hay en el aire. Además, tiene alto poder nutritivo y antioxidante para la piel. Por si no fuera suficiente, tiene propiedades astringentes y antinflamatorias.

Colágeno

El colágeno aporta resistencia y flexibilidad a huesos, tendones, músculos y vasos sanguíneos. Un aporte adecuado de colágeno mejora la firmeza y el tono de la piel.

Ácido hialurónico

Mejora la elasticidad de la piel y su tersura, retrasando los primeros signos de envejecimiento cutáneo de la piel y la mantiene joven.

Coenzima Q10

Combate la oxidación que se produce continuamente en el cuerpo y protege de los radicales libres.

Cantidad diaria recomendada: Dos cápsulas al día junto con una comida principal.

