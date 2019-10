El Instituto de Transformación Digital lanza su primer programa de Becas para cursar el 100% de su Máster de Marketing Digital completamente gratis Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 17:14 h (CET) El Instituto de Transformación Digital anuncia la convocatoria 4 becas íntegras para empresas y proyectos que quieran cursar su Master de Marketing Digital en Madrid y Mallorca de forma 100% gratuita. Hasta el próximo 30 de octubre, pueden presentar su candidatura todos aquellos emprendedores y emprendedoras de base tecnológica o startups que quieran aprender estrategias de marketing digital y social media durante ocho meses con profesores de primer nivel Con la intención de ayudar a emprendedores y emprendedoras que, por las necesidades financieras de sus proyectos, no puedan invertir en formación de calidad para ellos o sus empleados, el Instituto de Transformación Digital ofrece 4 becas íntegras para cursar su Máster de Marketing Digital y Social Media Marketing.

Las cuatros becas constan de una matrícula completamente gratuita, con 220 horas de formación, título propio, profesorado formado por el 100% de profesionales digitales de primeras marcas y todas las ventajas del resto de alumnos. En total se convocan dos becas para el Máster de Madrid y dos para el Máster de Palma de Mallorca.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 30 de octubre inclusive. Como ha señalado el director del Instituto, Amel Fernández, “cuando comencé a emprender, no disponía de capital para invertir en formación y por ese motivo nos gustaría que otros emprendedores puedan aprovechar una formación de primer nivel sin tener que realizar grandes esfuerzos económicos”.

Puede participar cualquier emprendedor, empresa, startup o autónomo, con un proyecto viable o empresa constituida, simplemente enviando una presentación breve de su proyecto y las razones por las que debería ser seleccionado a la dirección de email a info@masterdemarketingonline.com antes del 31 de octubre de 2019.

Toda la información sobre el Máster de Marketing Digital en Madrid y Mallorca aquí >> masterdemarketingonline.com

