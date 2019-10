El escritor Pelayo Arango y Fundación Personas lanzan un proyecto de libretas inclusivas y sostenibles

Esta iniciativa apoya el desarrollo profesional y personal de jóvenes con discapacidad intelectual El escritor Pelayo Arango Lara y Fundación Personas han presentado un proyecto solidario de creación de libretas inclusivas y fabricadas de modo artesanal por un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual pertenecientes a la Asociación. La colaboración incluye la cesión de una serie de aforismos o reflexiones originales ideados por el escritor para esta iniciativa.

Los jóvenes de la Fundación Personas serán los encargados de elaborar a mano las libretas en el taller de encuadernación de la Fundación, utilizando materiales reciclados a fin de apoyar el desarrollo de la economía circular y el cuidado del medio ambiente. La presentación del proyecto se enmarca en la Semana Internacional del Hábitat, que tiene el objetivo de garantizar el desarrollo de la humanidad de forma sostenible.

La colaboración entre el autor Pelayo Arango y Fundación Personas servirá para desarrollar un proyecto solidario que ofrece oportunidades de desarrollo personal para los chicos y chicas participantes. La iniciativa busca así mejorar la calidad de vida de estos jóvenes con discapacidad intelectual. Todos los aforismos que se incluyan en las libretas serán de carácter integrador y motivador.

No es la primera vez que Arango y la Fundación unen sus fuerzas. Durante los dos últimos años han desarrollado conjuntamente el programa ‘Ponte en mi lugar’, una iniciativa colaborativa que ha permitido recaudar fondos para la Asociación a través de la venta de camisetas que incorporan un mensaje transformador a partir de aforismos del escritor Pelayo Arango. Algunas de las sentencias utilizadas en esta campaña son ‘Las cosas imperfectas también son bonitas’; ‘Vivir con menos no es vivir menos’; ‘Lo importante no son los zapatos que uses, sino las huella que dejes cuando camines’; y ‘Se tú el faro que quieres que ilumine la vida’.

Fundación Personas tiene por objetivo fomentar la prevención, atención e inclusión de las personas con discapacidad intelectual mediante la prestación de servicios que mejoren su calidad de vida y la de sus familias. Con 60 centros en 32 localidades, 2.400 plazas de atención y más de 1.500 trabajadores, la Fundación desarrolla su actividad en Castilla y León dentro del ámbito de la plena inclusión, en el que las asociaciones fundadoras aportan experiencia, comparten innovación y fomentan la colaboración y el apoyo mutuos.

Pelayo Arango Lara es el único autor de aforismos propios u originales de España, además de coach, psicoterapeuta infantil, pedagogo y psicopedagogo. Como escritor, aborda factores que afectan a la esencia del ser humano tales como el amor, la familia, la amistad, el miedo o el dolor empleando frases cortas que dan sentido a cada uno de estos temas para aportarles otra dimensión. En sus libros, Pelayo explora la vida cotidiana, la realidad de las personas, sus luces y sus sombras, y crea un mosaico de mensajes inspiradores.

En su empeño por devolver a la sociedad lo que él ha recibido de ella, colabora asiduamente con ONGs, asociaciones y fundaciones, para las que realiza siempre una edición especial de cada uno de sus libros, los cuales dona íntegramente a dichas organizaciones.

Obra y formación

Nacido en Madrid en 1979 pero afincado en Valladolid, Pelayo Arango es autor de tres libros: Mis Pensamientos (2014), La Filosofía del Dar (2016), y Un Viaje de Ida y Vuelta (2018). Actualmente, culmina los preparativos para el lanzamiento de su cuarta obra.

Es licenciado en pedagogía por Universidad Pontificia de Salamanca, y en psicopedagogía por la misma universidad. Ha obtenido también un Diploma de Estudios Avanzados en Coaching como proceso para mejorar el rendimiento de la Comunidad Educativa: Docentes Alumnos y Profesores. En la Universidad Camilo José Cela de Madrid, ha cursado un Máster en Inteligencia Emocional y un Máster en Coaching, y en la Universidad Pontificia de Salamanca, un Máster en Metodología de la Investigación de las Ciencias Humanas y Sociales. También se ha formado como Practitioner en Programación Neuro Lingüística en la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Actualmente, está realizando un Doctorado en Psicología en la Universidad de Valladolid.