AleaSoft: AleaSoft Energy Forecasting cumple 20 años como líder de previsiones en el sector de la energía

martes, 8 de octubre de 2019, 16:17 h (CET) El 8 de octubre se cumplen 20 años de la fundación de AleaSoft. En estas dos décadas trabajando para las principales empresas del sector de la energía, la empresa se ha ido consolidando como líder europeo en el ámbito de las previsiones. Las previsiones de AleaSoft abarcan todos los horizontes temporales e incluyen demanda eléctrica y de gas, producción eólica, solar fotovoltaica, termosolar, hidroeléctrica y de precios de todos los mercados eléctricos europeos AleaSoft fue fundada hace 20 años en Barcelona, el 8 de octubre de 1999. La empresa nace en el contexto de la liberalización de los mercados eléctricos europeos y tiene como principal misión realizar previsiones en el sector de la energía.

En el año 1999 surge el Programa Innova de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) con el objetivo de aprovechar el conocimiento y la tecnología de la universidad y facilitar la creación de empresas tecnológicas. AleaSoft fue una de las primeras empresas creadas a partir de ese programa y la primera en ser participada accionarialmente por la UPC. En el transcurso de estos 20 años, la UPC ha sido un socio tecnológico de referencia colaborando en proyectos de Inteligencia Artificial y Estadística.

AleaSoft es una empresa de referencia en el sector de la energía europeo y tiene como mandato ético colaborar para revertir el cambio climático y evitar la destrucción del medio ambiente. La divulgación de información y promoción de las energías renovables ha sido un objetivo prioritario de la empresa, que colabora con las principales asociaciones relacionadas con el sector renovable: UNEF, AEE y APPA. De igual forma, ha proporcionado previsiones a las empresas de todo el continente relacionadas con el desarrollo de las energías eólica, termosolar y fotovoltaica.

La promoción del uso del hidrógeno obtenido a partir de electricidad de fuentes renovables es el cierre del ciclo para lograr una descarbonización completa en los próximos 30 años. Mediante el uso masivo de energía fotovoltaica combinado con la producción de hidrógeno se puede contribuir al desarrollo económico de las regiones del sur de Europa, que son las menos desarrolladas y a su vez las que disponen de un mayor recurso solar.

Desde hace unos años, el concepto de la Inteligencia Artificial se ha puesto de moda. No hay un proyecto empresarial que no contenga estas palabras mágicas. Desde sus orígenes, los modelos de previsiones de la empresa han estado basados en la combinación de redes neuronales recurrentes, estadística clásica y modelos SARIMA de Box-Jenkins. Mediante esta combinación se logran modelos de previsión óptimos.

AleaSoft es una fábrica de este nuevo tipo de modelos. A partir de una metodología de previsión propia denominada Alea, se mantienen en explotación en estos momentos más de 400 modelos de previsiones relacionados con el sector de la energía en Europa.

Invertir recursos en I+D ha sido fundamental para ir evolucionando y que AleaSoft se convierta en líder generando previsiones de demanda eléctrica y de gas, producción eólica, solar fotovoltaica, termosolar, hidroeléctrica y de precios de todos los mercados eléctricos europeos.

En el transcurso de estos 20 años, casi la totalidad de la plantilla de AleaSoft ha estado vinculada a proyectos de investigación científica y una tercera parte son doctores.

Principales tipos de clientes

Para todo tipo de empresas del sector de la energía hacer previsiones en todos los horizontes temporales es una tarea básica. En estos 20 años, de forma continuada, AleaSoft ha estado realizando previsiones para empresas generadoras de electricidad, comercializadoras, grandes consumidores, distribuidoras, traders, operadores nacionales de sistemas eléctricos, bancos, fondos de inversión, consultoras y desarrolladores de activos renovables.

El principal servicio que realiza AleaSoft es el de previsiones de precios de los principales mercados eléctricos europeos: N2EX (Reino Unido), EPEX SPOT (Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza), IPEX (Italia), Nord Pool (Países nórdicos) y MIBEL (España y Portugal). Las previsiones de precios se realizan en todos los horizontes temporales desde el corto, medio hasta el largo plazo. También la empresa realiza previsiones de precios en los mercados intradiarios y en los mercados de ajustes.

En los reportes de previsiones de precios se incluyen las variables más importantes como la demanda, las producciones renovables, las nuevas capacidades, los precios de los combustibles y del CO2. Al igual que en el caso de los precios, las previsiones alcanzan todos los horizontes: corto plazo (240 horas), medio plazo (tres años) y largo plazo (20 años). Estas previsiones son utilizadas en procesos de toma de decisiones, generación de ofertas de mercado, optimización, gestión de riesgos, valoración de activos, due dilligences y PPAs.

El tema de los PPAs ha ganado mucha importancia en los últimos dos años por el impulso de las inversiones en energías renovables. Hay que destacar la aceptación que están teniendo las previsiones de precios de mercado eléctrico a largo plazo de AleaSoft gracias a la calidad, coherencia y base científica de las mismas. Un aspecto fundamental de las previsiones de precios de AleaSoft es la confianza de los bancos y fondos de inversión europeos que las aceptan como bancables.

AleaSoft también brinda las probabilidades asociadas a las diferentes bandas de precios. Esta información es necesaria para gestionar el riesgo de bajada o subida de precios.

AleaSoft es una empresa tecnológica con un modelo de negocio basado en el conocimiento y desde el punto de vista empresarial ha sido un objetivo fundamental la creación de valor para los accionistas obteniendo beneficio al cierre de todos los ejercicios.

La empresa está en un proceso de expansión, creando nuevos servicios, buscando nuevos mercados y aumentando el número de clientes. El modelo empresarial y la metodología científica que se ha aplicado es replicable en el resto de continentes.

Para la empresa, la colaboración y las sinergias con todo tipo de empresas del sector de la energía son fundamentales. En estos momentos AleaSoft está realizando un proceso de búsqueda de alianzas estratégicas para realizar una expansión global.

Después de 20 años de historia, es un logro haber alcanzado los objetivos planteados desde la fundación. Llevar el conocimiento científico desde el ámbito universitario a las empresas del sector de la energía de todo el continente llegando a ser un referente internacional en el campo de las previsiones.

