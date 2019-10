Trastering sigue innovando en el sector del almacenaje con el alquiler de containers marítimos a domicilio Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 16:01 h (CET) La red de centros de alquiler de trasteros y almacenes de Trastering amplía sus servicios con el alquiler de contenedores marítimos a domicilio. Esta innovadora propuesta ofrece la "entrega donde quiera" de containers marítimos para almacenaje a empresas y particulares en menos de 48 horas Trastering extiende su oferta de servicios con un nuevo concepto de almacenaje basado en el alquiler de contenedores marítimos de máxima seguridad a domicilio. Ahora, tanto empresas como particulares podrán contar con un contenedor almacén portátil de máxima seguridad entregado en la ubicación que ellos elijan y durante el tiempo que lo necesiten.

Con esta nueva propuesta, Trastering presenta la solución perfecta a empresas, autónomos y particulares que requieran almacenaje inmediato, seguro y donde quieran. En un plazo máximo de 48 horas hábiles, Trastering es capaz de realizar el transporte y la descarga con grúa de contenedores a domicilio donde el cliente escoja. De este modo, la empresa consigue resolver toda necesidad de capacidad de almacenaje en cualquier lugar y en el menor tiempo posible.

Contenedores a domicilio para todo tipo de empresas y particulares

Tras 17 años de experiencia innovando en el sector del almacenaje de tipo self-storage, el equipo gestor de Trastering apuesta ahora por la entrega de contenedores a domicilio a precios muy competitivos.

Con ello, la empresa quiere suplir la falta de espacio, ofreciendo un almacén extra flexible para herramientas, máquinas, stocks o muebles en el propio domicilio de la empresa o del particular, solucionando así uno de los principales obstáculos con el que se encuentran los empresarios y familias en crecimiento.

El alquiler de contenedores a domicilio representa también una solución para todo tipo de profesionales que necesiten un almacén deslocalizado en una obra, en las instalaciones de un cliente o en un evento, una feria o una exposición. Para ellos, Trastering resuelve el almacenaje de sus existencias, material audio-visual, equipos de valor y mobiliario en un contenedor portátil de máxima seguridad y estético.

Además, Trastering ofrece el alquiler de diferentes tipos de contenedores de 20 pies, variando el número y la ubicación de sus puertas. La capacidad de estos contenedores es de 33 metros cúbicos (33m3) y una superficie de 14 metros cuadrados (14m2). Cada contenedor puede soportar una carga de hasta 28 toneladas.

Los contenedores de Trastering ofrecen una versatilidad indiscutible que los convierte en la opción perfecta para cualquier sector: desde la construcción, la hostelería y el retail hasta centros educativos, empresas de servicios, industrias, hospitales, etc.

Flexible, rápido, seguro, limpio, estético y económico

La flexibilidad de “entrega donde quiera” del contenedor y de la duración del alquiler, junto con la rapidez de colocación en menos de 48h hábiles, son las principales ventajas del servicio. El servicio se adapta perfectamente a las necesidades logísticas de cada negocio. Una vez entregado, el contenedor está listo para su uso inmediato. Finalizada la obra, el evento o la necesidad de almacenaje, Trastering se encarga del traslado del contenedor al siguiente lugar donde la empresa lo necesite o bien lo retira definitivamente. Existen tres planes de contratación que permiten al cliente elegir entre tener la máxima flexibilidad en la duración de contratación y el máximo ahorro por permanencia o prepago de un año.

El innovador servicio de entrega a domicilio permite a los clientes disponer rápidamente de un contenedor marítimo, en menos de 48 horas hábiles en la provincia de Barcelona.

Los contenedores de Trastering se caracterizan además por ofrecer la máxima seguridad. Se trata de contenedores marítimos ISO nuevos (primer viaje), totalmente estancos al agua y al polvo y en óptimo estado. Trastering incluye en el coste del alquiler no solo un candado de máxima seguridad y caja de protección en acero reforzado, asegurando la protección contra robos y actos vandálicos, sino también un seguro multi-riesgo cubriendo el valor del contenedor. Más de ocho años sin incidencias respaldan la seguridad del Grupo Trastering/Gardetout.

Asimismo, sus contenedores portátiles están perfectamente limpios y, al ser nuevos y blancos, presentan una estética cuidada. En este sentido, Trastering permite el almacenaje de existencias, mercaderías, ropa de trabajo y efectos personales en un contenedor impoluto.

Con un económico coste de alquiler de contenedores estándares de 20 pies de unos 3€+IVA al día, el alquiler de un contenedor marítimo en Trastering representa una alternativa más asequible y rentable que cualquier otra solución comparable de almacenaje.

Sobre Trastering

Además de alquilar y entregar contenedores a domicilio, Trastering cuenta con cuatro centros de almacenes y trasteros en contenedores marítimos ubicados en los puntos neurálgicos de la provincia de Barcelona: Cornellà-Hospitalet, Gavà-Castelldefels, Vilanova-Sant Pere de Ribes y La Llagosta-Mollet del Vallès. A través de su filial Gardetout, opera también tres centros en el sur de Francia desde 2011. Todos los centros disfrutan de una excelente acogida por parte de sus usuarios, con una ocupación alta. Los almacenes, trasteros y guardamuebles de Trastering atraen tanto a profesionales como a particulares.

