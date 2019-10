ZEISS recomienda una revisión anual para mejorar la salud visual Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 15:45 h (CET) Las revisiones visuales periódicas y el seguimiento de un código de buenas prácticas podrían evitar accidentes de tráfico, ahorrar estrés visual digital y contribuir a evitar el fracaso escolar El 10 de octubre, la OMS celebra el Día Mundial de la Visión para sensibilizar acerca de la importancia de la prevención y el tratamiento de la pérdida de visión. En el mundo, y según esta organización, 625 millones de personas viven bajo la amenaza de quedarse ciegas. Además, en países desarrollados, el estilo de vida digital plantea nuevos retos a la vista. Los expertos estiman que 1.000 millones de personas se verán afectadas por la alta miopía o miopía grave en 2050.

En España, también hay mucho que hacer. Seguir un código de buenas prácticas, que incluye una revisión anual, podría evitar accidentes de tráfico, estrés visual digital y mejorar el rendimiento escolar de los niños. Un 23% de la población española no se revisa la vista al menos una vez al año.

El Libro Blanco de la Visión en España (2018) recoge algunos datos relevantes. Los conductores con mala visión tienen tres veces más accidentes que el resto. Uno de cada cuatro conductores conduce con una agudeza visual binocular inferior al límite exigido al conductor profesional (0.8), algo que puede deberse a que no llevan la graduación actualizada.

Seis de cada diez jóvenes españoles de entre 17 y 27 años son miopes. La generación de nativos digitales es más miope en graduación y desde más joven. Una causa fundamental es el nuevo estilo de vida sedentario. Las diferentes distancias de enfoque (móviles-libros-objetos lejanos) cargan el músculo ciliar y el cristalino, provocando síntomas como dolor de cabeza, cuello contracturado, irritación o fatiga ocular, el conocido como Síndrome Visual Informatico (SVI). Para quienes no usan gafas, lo mejor es "levantar la cabeza". Para quienes ya son usuarios de corrección visual, tecnologías como Digital Inside o DuraVision® BlueProtect de ZEISS, ayudan a paliar el SVI.

Uno de cada cinco niños puede tener un problema visual no resuelto. Los menores cuyo rendimiento escolar es más bajo presentan mayores problemas visuales, confirmando que existe una relación directa entre fracaso escolar y problemas de visión. La clave, una revisión anual antes de la vuelta al Cole. Asimismo ZEISS recomienda que, los que ya usan gafas, lo hagan con lentes que les protejan de la radiación UV hasta los 400 nms, el límite recomendado por la OMS.

Expertos en salud visual de ZEISS subrayan la necesidad de acudir a revisiones visuales al menos una vez al año en el caso de no tener problemas visuales, y un mínimo de dos cuando ya existen defectos refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo). El Análisis ZEISS revela lo diferente que puede ser el resultado del examen del sistema visual, y consecuentemente, cuanto mejor puede ser la solución ofrecida por el profesional, según la tecnología empleada para efectuarlo.

