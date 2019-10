Juanma Romero y Alejandro Vesga, protagonistas de la II Edición de Mediastartups en Valencia

El presentador del programa Emprende de TVE, Juanma Romero y Alejandro Vesga, director de la revista emprendedores, serán protagonistas de la II Edición de Mediastartups en Valencia, en el edificio de Lanzadera. El evento es el próximo 17 de octubre de 16 a 22 horas. La entrada es gratuita. El mayor encuentro de emprendedores y periodistas,Mediastartups llega por segundo año consecutivo a Valencia. Se celebrará en el edificio Lanzadera de Marina de Empresas de València y que llega de la mano del Ayuntamiento de la localidad y de la incubadora y aceleradora Lanzadera. El evento dará comienzo a las 4 de la tarde y finalizará en torno a las 10 de la noche.

MediaStartups València dará comienzo con un acto inaugural de la mano de Juanma Romero, presentador del programa líder en emprendimiento de TVE, un responsable de Lanzadera, y un representante de innovación del Ayuntamiento de la localidad. Tras sus palabras, los asistentes podrán disfrutar de un rato de networking con periodistas y ser protagonistas en las distintas entrevistas que se lleven a cabo.

La primera mesa que dará comienzo a las 17:15 horas llega bajo el nombre 'Emprendedores vs periodistas vs corporate' y contará con la presencia de grandes entidades como Renault y Caixa Popular entre otros. A las 18:30 tendrá lugar la segunda mesa, 'One to one' donde intervendrán Juanma Romero y Alejandro Vesga, director de la revista emprendedores, que debatirán con starturps con proyección internacional como MrJeff y Blarlo, entre otras. A las 19:45 será el turno de la televisiva mesa 'First Date' con la presencia de empresas como Eurocoinpay, Jobin y Pantala referentes en sus sectores.

Entre las mesas se realizarán dos ‘pitch’ impartidos por José Ramón Padrón, Country Manager de Siteground, y sobre Movilidad sostenible por un representante de Renault. Simultáneamente, tendrán lugar tres talleres prácticos que se desarrollarán en una de las aulas de Lanzadera, y entre los que destacan el impartido por la coach Noemí Carrión y Silvia Segovia sobre 'Voz, Marca Personal y cómo hablar en TV', 'Cómo diseñar el Pitch perfecto' por Cristina Febrer y 'Como facturar 5 cifras mensuales a través de whatsApp' con Alejandra Sastre.

“Es un honor para mí contar en esta edición con los dos grandes periodistas referentes en el ecosistema emprendedor que siempre están apoyando a los emprendedores a darse a conocer. El año pasado tuvimos una gran acogida en Valencia y este año estamos superando el número de entradas” , ha explicado Chema Nieto, fundador del evento.

Los emprendedores que quieran asistir a este gran encuentro con medios de comunicación ya pueden adquirir su entrada de forma gratuita.

Medios de comunicación como El Español, Revista Emprendedores, Investing, ABC, Impulsa Visión de RTVE, Economía3, Valencia City, Valencia Extra, Valencia Plaza, Un café con, InfoguíaValencia, 7 Televalencia, RDS Televisión y Top Emprendedores son media partners y protagonistas de este encuentro. Además, este evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia (Turismo Valencia), Marina de Empresas, Lanzadera, Valencia Activa, Caser Seguros, Siteground, CEF, Udima, Renault, Momoven, Paviado, Netcheck, Cerveza Mascletá, Trastología, Flores Nuevas, Caixa Popular, Redbull, Malferida, Bonealive, Adhara Organic, Baterfly, Kento, Staxe, Del Poble, Pantala, Emprenemjunts, Conectando Startups, Socialnius y Salad Planet.

Sobre MediaStartups

MediaStartups es el mayor encuentro de emprendedores, startups, periodistas y medios de comunicación. Nacido en el año 2016, este evento nace por la necesidad que tienen emprendedores y startups de darse a conocer. Tras cuatro ediciones en la Comunidad de Madrid, el encuentro ya ha pasado en España por Valencia, Barcelona y Tenerife. Se ha internacionalizado en las ciudades de Lima y Bogotá.