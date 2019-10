Tecnomago: el joven español que fichan las multinacionales Comunicae

martes, 8 de octubre de 2019, 12:49 h (CET) Las multinacionales tienen problemas para conectar con el público centennial. Las estrategias de marketing utilizadas hasta la fecha son insuficientes para un público que ha nacido hiperconectado a las redes sociales. El español - Xavi Cabezas - conocido como Tecnomago por mezclar efectos de magia y tecnología se ha posicionado en los últimos 4 años como un consultor de referencia para crear esta conexión Cada día se reciben en promedio 3000 mensajes publicitarios. Esta cifra aumenta hasta 5000 entre la generación centennial, los nacidos entre 1994 y 2010. Cada vez es más complicado para la publicidad impactar de forma memorable a este tipo de consumidor y, por eso, las grandes multinacionales no paran de buscar soluciones a este problema.

Una nueva solución tiene nombre español: Xavi Cabezas - conocido también como Tecnomago (https://tecnomago.com) - quien se ha posicionado en los últimos años como consultor de confianza de grandes marcas como Accenture, Huawei, Mercedes, Intel, HP, entre otras, para acercarlas al público joven. Él es creador de una nueva forma de hacer marketing juntando el impacto de la magia con las novedades tecnológicas. Según el Tecnomago, la magia permite crear un efecto WOW directo en el consumidor que se puede vincular a los beneficios de un producto o marca.

Entre los logros del Tecnomago destaca crear una cola virtual de más de 75.000 personas para entrar a un nuevo banco. Xavi Cabezas es capaz de trasladar los secretos ocultos de la magia a nuevas formas de persuasión para impactar al cliente centennial. Técnicas que han utilizado los magos desde hace siglos como la desviación de atención o la evocación del recuerdo se aúnan a herramientas tecnológicas para crear estrategias de notoriedad y recuerdo en el potencial cliente. Desde presentaciones de productos a campañas virales online, el Tecnomago y su equipo demuestran que las marcas sí pueden conectar con las nuevas generaciones.

Xavi Cabezas no solo ha sido Tecnomago, a sus 24 años, su formación en marketing y nuevas tecnologías le ha permitido ser líder en proyectos de gaming, realidad virtual y fintech. También ha sido el responsable de renovar tecnológicamente marcas españolas tan memorables como Magia Borrás, convirtiéndola en Tecnomagia Borrás. Su trabajo está siendo respaldado por grandes nombres, desde David Copperfield quien ya quedó sorprendido con su trabajo desde niño a Ken Segall, director creativo de Apple.

Vídeo: El Tecnomago (https://www.youtube.com/watch?v=jxXTyX9zzs8)

