Orizont busca startups que solucionen los retos de innovación del sector agroalimentario

martes, 8 de octubre de 2019, 12:20 h (CET) La aceleradora creada por Sodena persigue en esta quinta edición de su convocatoria establecer puentes entre corporaciones que han planteado sus retos de innovación y las startups más disruptivas del sector. General Mils, Viscofan, Grupo AN, Florette, Iberfruta, IAN y Grupo Apex son las empresas líderes que participan en esta convocatoria. Algunos de los retos que Orizont busca solucionar son de tecnologías menos agresivas, de packaging más sostenible, o de alimentos menos procesados Orizont, la aceleradora agroalimentaria creada por la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), lanza una nueva convocatoria de Match Point en busca de proyectos de innovación alimentaria con un nuevo propósito: ser el puente entre startups y empresas líderes con retos de innovación.

Los nuevos desafíos del sector agroalimentario llevan a las empresas a buscar soluciones innovadoras y Orizont las invita, con su nueva convocatoria, a apostar por los emprendedores. Ya son siete las grandes compañías que, junto a Orizont, buscan a estas startups locales, nacionales e internacionales en la V convocatoria de Match Point: General Mills, Viscofan, Grupo AN, Florette, Iberfruta, Ian Grupo Alimentario y Grupo Apex.

Soluciones vegetales, alimentos menos procesados y más saludables, tecnologías menos agresivas o packagings más sostenibles son algunos de los retos que lanzan estos líderes y que Orizont plantea a los emprendedores. Estos retos están alineados con las líneas estratégicas de la IRC (Iniciativa para el refuerzo de la competitividad) del sector agroalimentario navarro.

Las startups seleccionadas en Match Point podrán cerrar un contrato mínimo de 25.000 euros con las empresas líderes. Además, generarán oportunidades de negocio y sinergias con el sector de la mano de Orizont, que las impulsará hacia la escalabilidad, les ofrecerá mentorización profesional y acceso a financiación/capital riesgo de hasta 400.000 euros, y organizará un encuentro entre empresas y startups. Las empresas líderes agroalimentarias mejorarán su competitividad futura permitiendo el desarrollo de nuevos productos, servicios y estrategias.

“El sector agroalimentario necesita a los emprendedores para evolucionar y cuidar la calidad de los productos únicos de nuestra tierra” explica Pilar Irigoien, directora gerente de Sodena. “Es necesario un puente entre ambos: esta es la misión de Orizont. Siete empresas nos han contado sus retos y ahora queremos hacérselos llegar a las startups más disruptivas del sector porque sabemos que tienen la clave para poderlos resolver”.

La convocatoria permanece abierta hasta el 11 de noviembre. Las “startups” que quieran participar pueden registrarse en https://www.orizont.es/match-point/.

